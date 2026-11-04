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Marina Ruy Barbosa envolta em treta: fim de amizade, indiretas e unfollows

Atriz e Luma Costa romperam a amizade de mais de 20 anos em meio a controvérsia que envolve outras famosas, como Nati Vozza, Lala Rudge e Camila Queiroz

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
04/11/2026 18:21

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Fim de amizade, indiretas e unfollows: entenda a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa
As atrizes Luma Costa e Marina Ruy Barbosa trocaram indiretas em declarações em redes sociais crédito: Tupi

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa confirmaram o fim de uma amizade de mais de 20 anos. As duas se conheceram ainda crianças, quando trabalharam juntas na novela "Começar de Novo", em 2004. O rompimento veio a público depois que internautas perceberam que elas pararam de se seguir nas redes sociais.

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A ligação entre elas era próxima e conhecida: Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão em 2017, e Marina é madrinha de Eduardo, de 7 anos, filho de Luma.



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Nenhuma das duas revelou o motivo oficial da briga. Marina não se pronunciou diretamente, mas curtiu um comentário nas redes sociais sobre se afastar de alguém por divergências políticas, o que alimentou a teoria de que a ruptura teria raiz na declaração de voto da atriz em Lula.



Luma rebateu essa versão. Ela disse ter sido removida dos seguidores de Marina "em um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos" e negou qualquer motivação política, acusando a ex-amiga de tentar manipular a narrativa. "Sobre a minha história posso afirmar categoricamente: não tem nada a ver com política", escreveu nas redes.


Quem mais aparece na história?


Marina Ruy Barbosa brilha no Festival de Cannes ao lado de estrelas internacionais
Marina Ruy Barbosa -Créditos: X /@arquivomrb


Outros nomes foram arrastados para a polêmica:

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  • Nati Vozza: influenciadora e fundadora da marca NV de moda feminina, ela teria trocado mensagens com Marina no dia do segundo turno. Numa suposta conversa vazada, Nati criticou a camiseta pró-Lula usada pela atriz, e Marina respondeu com uma cutucada. No passado, as duas já haviam se envolvido em outra polêmica quando suas marcas lançaram peças parecidas. 

  • Lala Rudge: influenciadora da elite paulistana e dona da marca de lingerie La Rouge Belle, ela atacou a atriz publicamente: "Quem planta narcisismo e hipocrisia vai colher solidão. Ou melhor, já está colhendo, né?", escreveu.

  • Camila Queiroz: a atriz também parou de seguir Marina nas redes, o que chamou a atenção de internautas. Segundo o jornal "Extra", as duas teriam brigado depois que Marina foi contratada por uma marca de lingerie com a qual Queiroz já tinha contrato. Ela negou envolvimento na treta: "Felizmente, não tenho nada a ver com a treta dos outros, gente".


Marina Ruy Barbosa deve retornar às novelas em 2027, na produção "Romance em SP", da Globo.


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