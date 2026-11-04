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Como 5 séries de ficção ajudam a decifrar o Congresso americano após a renovação nas urnas

Com o encerramento das eleições legislativas nos EUA, produções de streaming revelam bastidores, negociações e o xadrez do poder em Washington

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
04/11/2026 15:08

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Frank Underwood personifica a frieza e as maquinações políticas retratadas na série House of Cards, destacada na lista
Frank Underwood personifica a frieza e as maquinações políticas retratadas na série House of Cards, destacada na lista crédito: Reprodução

Maratonar séries pode parecer um caminho improvável para decifrar a política institucional, mas a dramaturgia costuma traduzir com precisão a complexidade das relações de poder. Com a recente conclusão das eleições legislativas nos Estados Unidos, que renovaram as cadeiras do Congresso e redefiniram o equilíbrio partidário, narrativas ficcionais voltam a despertar o interesse de quem busca entender o funcionamento real dos gabinetes em Washington.

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Após semanas intensas de campanha e com o escrutínio das urnas já consolidado, a atenção do público se volta para as negociações que ditarão a governabilidade na capital norte-americana. Esse interesse pelo funcionamento interno das instituições costuma impulsionar a busca por títulos ambientados nos meandros do Capitólio e da Casa Branca nos principais catálogos de streaming.


Por que a ficção traduz tão bem o xadrez do Capitólio?


A política retratada nas telas atrai o espectador porque escancara articulações que o noticiário diário nem sempre consegue captar em tempo real. Especialistas em ciência política ressaltam com frequência que votações legislativas dependem de pactos silenciosos, concessões tributárias e pressões contínuas de grupos de interesse antes de qualquer pronunciamento oficial.


Embora parte do público imagine que os roteiristas exageram na dose de traições e conchavos, muitas das dinâmicas encenadas se apoiam em episódios históricos de paralisia partidária e barganhas orçamentárias autênticas. Ao humanizar operadores do poder e desmistificar procedimentos burocráticos, as produções audiovisuais expõem os dilemas éticos que afetam a tomada de decisão pública.


Para quem deseja se aprofundar nos bastidores das disputas entre o Legislativo e o Executivo, cinco séries de destaque proporcionam uma imersão reveladora:


Quais séries mostram os jogos de poder em Washington?




  • "The West Wing" (Max): criada por Aaron Sorkin, a obra retrata a rotina exaustiva do Salão Oval e a complexa articulação diária entre assessores presidenciais e congressistas para viabilizar orçamentos federais e indicações à Suprema Corte.




  • "House of Cards" (Netflix): centrada na trajetória calculista de Francis Underwood, a narrativa explora as manobras regimentais e as pressões de bastidor conduzidas pelas lideranças partidárias no Congresso para consolidar sua influência.




  • "Veep" (Max): comédia satírica multipremiada, a produção acompanha a equipe da vice-presidente Selina Meyer, revelando com humor ácido a incompetência de assessores, disputas de vaidade e a dependência constante de métricas de popularidade.





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  • "A diplomata" (The Diplomat, Netflix): protagonizada por Keri Russell, a trama conecta negociações geopolíticas e tensões internas de governo ao mostrar uma embaixadora lidando com crises internacionais sob a supervisão direta de Washington.

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  • "Scandal" (Disney+): concebida por Shonda Rhimes, a história foca no trabalho de gerenciamento de crises políticas e nos métodos empregados para mitigar danos morais e proteger figuras públicas dos holofotes do Capitólio.




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