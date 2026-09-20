Reeleição de Donald Trump mudou os rumos da série 'Reacher', do Prime Video

O reeleição do presidente Donald Trump, quem diria, interferiu em uma das séries mais populares do Prime Video. Alan Ritchson, astro de “Reacher”, adaptaria o segundo livro da franquia “Jack Reacher”, de Lee Child, para o streaming. Até que…

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A história começou após a publicação de um usuário do Threads: “Todo ano fico triste ao saber que a próxima temporada não será baseada no livro em que ele mata todo mundo num acampamento de milícia supremacista branca”.

Em resposta ao post, Ritchson explicou que o romance (“Die trying”, publicado no Brasil com o título de “Destino: Inferno”) é seu “livro favorito”. “Curiosidade: eu já tinha a aprovação para a adaptação até alguém ser reeleito.”

O romance foi lançado originalmente em 1998 e acompanha Jack Reacher e a filha de um político enquanto são sequestrados por uma milícia radical para serem usados como moeda de troca em negociações políticas.

Embora Ritchson não tenha mencionado nenhum nome em sua postagem, ele já se manifestou abertamente sobre Trump. Em um episódio do podcast “Happy sad confused with Josh Horowitz”, o ator falou sobre os arquivos de Epstein e Trump: “Aquele FDP tem as chaves dos códigos nucleares… Ele está se envolvendo com meninas de 13 anos. Tipo, cara, vai pra cadeia.”

Seus comentários lhe renderam uma resposta da porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson. "Como o presidente Trump já disse, ele foi totalmente exonerado de qualquer coisa relacionada a Epstein".

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A quarta temporada de “Reacher” acabou de terminar. Um dos sucessos do streaming, já teve a confirmação de seu quinto ano. A repercussão da série é tamanha que ela gerou uma nova produção, “Neagley”. Recém-chegada ao Prime Video, atualmente ocupa o primeiro lugar do top 10 da plataforma.