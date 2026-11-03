Nerd Experience terá mais de 50 atrações e espera 15 mil pessoas em BH

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O Nerd Experience chega à sua 13ª edição nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2027, no Expominas, em Belo Horizonte. Com mais de 50 atrações previstas, o festival espera receber 15 mil visitantes ao longo dos dois dias. Entre os convidados já confirmados estão o youtuber e realizador audiovisual Anderson Gaveta e a atriz e dubladora Feh Dubs.

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A mudança para o Expominas marca uma nova etapa do evento, realizado desde 2019. Segundo a organização, o festival já recebeu mais de 70 mil visitantes em suas edições anteriores. A programação reúne diferentes manifestações da cultura geek, incluindo games, animes, mangás, doramas, K-pop, RPG, cosplay, tecnologia, cinema, séries e super-heróis.

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Convidados

Um dos nomes confirmados é Anderson Gaveta, conhecido pelo trabalho no Jovem Nerd e pelo canal Gaveta. À frente da produtora Gaveta Filmes, o criador de conteúdo desenvolve trabalhos no audiovisual para internet, com produções que combinam edição, humor e referências ao cinema e à cultura nerd. Sua participação prevê painéis e atividades de interação com o público.

Outra presença anunciada é Feh Dubs, nome artístico de Fernanda Buchele Dantas. A atriz e dubladora participou de produções como Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome, O Incrível Circo Digital, Acampamento Desventura e Helluva Boss. Outros convidados e detalhes da programação devem ser divulgados posteriormente pelos canais oficiais do festival.

Festival terá quatro espaços temáticos

A programação do Nerd Experience 2027 será organizada em quatro universos temáticos. O Pixel será dedicado a games, tecnologia e cultura digital. Já o Lótus reunirá animes, mangás, K-pop, doramas e outras manifestações da cultura asiática.

O espaço Eldarion será voltado ao RPG, à fantasia medieval e aos jogos analógicos. Por sua vez, o Nexos concentrará atrações relacionadas a cinema, séries, super-heróis e grandes franquias da cultura pop.

O festival também terá um sistema de gamificação, com missões online e presenciais que permitirão aos participantes acumular pontos de experiência (XP), avançar de nível, acompanhar classificações em um ranking e desbloquear recompensas.

Cosplay e artistas independentes estão na programação

Entre as atividades previstas estão concursos de cosplay, apresentações, áreas para colecionadores, ativações de marcas e ambientes imersivos. Uma das competições será o Cosplay Grand Master, que terá seletiva online e final durante o festival.

O evento também contará com o Artists' Alley, espaço destinado a ilustradores, quadrinistas e outros profissionais da produção artística independente. A organização prevê a participação de pelo menos 40 artistas, com prioridade para criadores de Minas Gerais.

Além da edição principal, o projeto promove o Circuito NerdVerso, iniciativa que realiza encontros e festivais temáticos gratuitos ao longo do ano. A proposta é manter atividades relacionadas à cultura pop em Belo Horizonte também fora das datas do Nerd Experience.

Nerd Experience 2027 em Belo Horizonte