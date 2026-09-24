Cantora mineira Ceumar se apresenta com orquestra hoje em BH
Artista, que voltou a morar na capital mineira no ano passado, reúne canções de sua trajetória e obras de outros compositores na apresentação desta noite (24/9)
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A cantora Ceumar passou boa parte da carreira em São Paulo, onde morou por muitos anos e lançou seus discos. No ano passado, decidiu voltar para Minas Gerais. "Eu precisava fazer esse resgate da minha essência", diz. Nesta quinta-feira (24/9), a artista se apresenta com a Orquestra Sesi Minas. "É mesmo uma festa, uma celebração desse retorno", comenta.
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Nascida em Itanhandu, no Sul de Minas, Ceumar chegou à capital no fim dos anos 1980 para fazer cursinho. Foi quando começou a estudar violão na Fundação de Educação Artística e a cantar na noite. Depois de alguns anos, voltou para Itanhandu e, mais tarde, seguiu para São Paulo.
Com nove discos lançados, recebeu a proposta para trabalhar com a formação orquestral do Sesi Minas no começo deste ano. A artista diz que gosta de perceber o que acontece com as músicas quando elas ganham arranjos para cordas.
"As músicas já têm ali o seu contexto, a sua história, mas quando chegam as cordas dão uma outra dimensão também para a música popular, eu acho", afirma.
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No show desta noite, canções do repertório de Ceumar se unem a músicas de outros artistas e a uma composição inédita. A escolha contou com a participação de Rafael Martini, responsável pelos arranjos.
"Eu parti um pouco do meu repertório, das canções que eu achava mais interessantes, mas eu também escolhi algumas músicas inéditas, coisas que eu nunca cantei, que eu já tinha vontade de experimentar", conta.
Entre as novidades está "Mantiqueira", de Nelson Ayres. A música fala sobre a região onde Ceumar nasceu. Ela escolheu ainda "Luz e mistério", parceria de Beto Guedes e Caetano Veloso, que está entre as canções de que gosta. O repertório traz ainda uma música inédita de Ceumar. Rafael Martini e a percussionista Natália Mitre participam da apresentação. O maestro Felipe Magalhães conduz a orquestra.
CEUMAR E ORQUESTRA SESI MINAS
Nesta quinta-feira (24/9), às 20h30, no Teatro Sesi Minas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) e estão à venda pela Sympla.
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