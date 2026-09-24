Aos 64 anos, Tom Cruise segue recusando dublês; entenda a obsessão do ator por cenas de risco

Aos 64 anos, completados em julho de 2026, Tom Cruise segue em plena forma e mantém intacta uma de suas maiores marcas registradas: a dispensa de dublês para executar as próprias cenas de risco. A prática, que se tornou um pilar de sua carreira, vai muito além da dedicação ao ofício e revela um perfil psicológico movido pela busca constante de adrenalina.

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Essa obsessão por autenticidade nas telas não é nova. De escalar o Burj Khalifa em Dubai em Missão: Impossível – Protocolo Fantasma a se pendurar na lateral de um avião em decolagem em Missão: Impossível – Nação Secreta, o astro transformou o perigo em uma ferramenta de marketing poderosa. Cada novo filme gera a mesma pergunta no público: qual será o limite desta vez?

O resultado é uma carreira que se diferencia em uma Hollywood cada vez mais dependente de efeitos visuais gerados por computador (CGI). A escolha de Cruise por acrobacias reais confere uma veracidade e uma tensão que a tecnologia, por mais avançada que seja, raramente consegue replicar. Essa entrega física, que lhe rendeu um Oscar Honorário em 2026 por sua contribuição ao cinema, tornou-se parte essencial da experiência de assistir a um de seus filmes.

A psicologia por trás da adrenalina

A busca incessante por experiências extremas é característica de um perfil comportamental conhecido como "buscador de sensações". Indivíduos com esse traço possuem uma necessidade biológica por estímulos novos, variados e intensos, e estão dispostos a correr riscos físicos e sociais para obtê-los.

Essa necessidade está frequentemente ligada ao sistema de recompensa do cérebro. A exposição ao perigo e a superação de desafios liberam altas doses de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Para algumas pessoas, atividades rotineiras não fornecem estímulo suficiente, levando-as a procurar situações que elevem seus níveis de alerta e excitação.

No caso de Cruise, essa característica foi canalizada para a carreira, tornando-se um ciclo de autoafirmação. O sucesso de cada acrobacia não apenas alimenta a necessidade pessoal de adrenalina, mas também reforça sua imagem pública como um herói de ação genuíno. Com a iminente estreia de Digger, comédia sombria do diretor Alejandro G. Iñárritu na qual interpreta o magnata do petróleo Digger Rockwell, a atenção do público permanece voltada para sua coragem quase sobre-humana.

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As acrobacias mais memoráveis de Tom Cruise Momentos em que o astro desafiou os limites da segurança em Hollywood Burj Khalifa em Dubai: O ator escalou o prédio mais alto do mundo para as filmagens de Missão: impossível – protocolo fantasma.