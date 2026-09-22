Show de Rick & Renner em BH é cancelado; produtora garante reembolso

O show da dupla Rick & Renner, agendado para 7 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte, foi cancelado. A apresentação fazia parte da "Turnê 40 anos".

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A decisão, comunicada pela produção do evento e pela assessoria dos artistas, ocorre devido à trágica morte do cantor Rick Sollo. O artista foi vítima de um acidente de helicóptero no estado de Santa Catarina, nessa segunda-feira (21/9).

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Em nota oficial, a produção expressou profundo pesar e imensa tristeza, prestando solidariedade à família, ao parceiro Renner, amigos e fãs do músico em todo o Brasil.

Como receber o reembolso dos ingressos

A Alma Produtora, responsável pelo evento, garantiu que todos os clientes que adquiriram ingressos para o show em Belo Horizonte terão o reembolso integral do valor pago.

O estorno será feito de forma automática. O valor será creditado no mesmo meio de pagamento utilizado no momento da compra, seja cartão de crédito ou Pix, por meio do site Guichê Web.

O prazo para a visualização do crédito na fatura ou extrato pode variar, pois depende das regras específicas da administradora do cartão ou da instituição bancária de cada cliente.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata