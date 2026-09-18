Festival Vinhos & Jazz celebra a primavera com música e gastronomia em BH

Belo Horizonte se prepara para receber o Festival Primavera, Vinhos & Jazz com uma combinação de música, vinhos e gastronomia ao ar livre. O evento acontece em 19 de setembro, das 14h às 22h, na Praça da Filarmônica, no bairro Barro Preto.

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O evento celebra a chegada da nova estação com uma programação que une apresentações instrumentais, coquetelaria especial e harmonizações gastronômicas. A proposta é oferecer uma experiência cultural e sensorial em um dos espaços abertos da cidade.

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A trilha sonora do festival será comandada por diferentes vertentes do jazz. O palco receberá o Trio Jazz e os shows de Dom Preto, que prometem explorar as diversas nuances do gênero instrumental. A programação musical também reserva um momento especial para os fãs da música pop internacional.

Um dos destaques é o show “Phil Collins In The Air”, um tributo que percorrerá os principais sucessos da carreira do artista britânico. A apresentação foi pensada para criar uma atmosfera nostálgica e envolvente para o público presente.

Gastronomia e vinhos

A estrutura do evento contará com uma praça de alimentação com foco em alta gastronomia. O cardápio inclui pratos elaborados e tábuas de frios e queijos selecionados, criados para harmonizar com o clima mais quente e as bebidas servidas.

A carta de bebidas foi pensada para a estação. O público encontrará opções de vinhos refrescantes, ideais para o calor da tarde, além de uma coquetelaria assinada com drinks desenvolvidos especialmente para a temporada de primavera.

A intenção é unir a sofisticação do jazz e do vinho com a energia da estação, a partir de uma curadoria artística e gastronômica que proporcione um sábado memorável.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria