Confira a agenda gastronômica deste fim de semana (28 e 29/3)

A agenda gastronômica de Belo Horizonte oferece opções gratuitas para todos os gostos neste fim de semana. Os eventos celebram desde a versatilidade do arroz e a sofisticação dos vinhos até a cultura latina e o universo medieval, ocupando praças e ruas da cidade.

Encerramento do Festival do Arroz

A Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, recebe neste sábado (28/3), a festa de encerramento da 2ª edição do Festival do Arroz. O evento acontece das 10h às 23h, com os bares e restaurantes do circuito vendendo os pratos criados para a competição.

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A programação musical começa às 11h com Paulinho Oliveira, trazendo um repertório de MPB e pop rock. Às 13h, o Bloco Micareteiros anima o público com axé, seguido pela premiação dos vencedores do festival, que acontece às 14h. A cantora Cinara Ribeiro encerra a parte musical às 16h, com um show de música brasileira.

Serviço

Sábado, 28 de março, das 10h às 23h

Praça Duque de Caxias, Santa Tereza

Vinhos e mineiridade na praça

Também no sábado (28/3), a partir das 14h, a Praça da Filarmônica sedia a primeira edição do Festival Uaine - Na Praça. O evento une a apreciação de vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes a uma curadoria gastronômica com pratos de restaurantes renomados da cidade.

A trilha sonora fica por conta das bandas Baile do Maguá, No Label, Jazzô e do DJ Pablo Catão. A entrada é gratuita até as 15h30, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla, onde também é possível adquirir entradas garantidas ou combos com vinho.

Serviço

Sábado, 28 de março, a partir das 14h

Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto (Praça da Filarmônica)

Celebração da cultura latina

A Praça da Assembleia será palco do Festival Sons & Sabores Latinos neste sábado, das 12h às 21h. A feira gastronômica contará com pratos como empanadas, arepas, choripans argentinos e tacos mexicanos, além de feijão tropeiro, acarajé e pastéis.

Para beber, o público encontrará vinhos latinos, chope artesanal e drinks como Fernet, Margarita e caipirinha. Os ingressos gratuitos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

Serviço

Sábado, 28 de março, das 12h às 21h

Praça da Assembleia, Santo Agostinho

Viagem no tempo com Feira Medieval

No domingo (29/3), a Forja Taverna promove sua Feira Medieval gratuita, das 12h às 17h. O evento, realizado no restaurante, terá gastronomia rústica com assados especiais, música folk com o Duo Celta e intervenções de atrações circenses.

Um "Mercado Medieval" será montado com artesãos locais, oferecendo desde roupas e peças decorativas em 3D até consultas de tarô. O uso de trajes típicos e armaduras é incentivado pelos organizadores.

Serviço

Domingo, 29 de março, das 12h às 17h

Rua Cláudio Manoel, 500, Funcionários

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.