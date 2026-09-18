Artista plástico de 43 anos morre afogado na praia de Copacabana

O artista plástico Rodrigo Cass morreu afogado nesta quinta-feira (17), aos 43 anos, quando nadava na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela Fortes D'Aloia & Gabriel, galeria que representava o artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Sua presença doce, sua generosidade e sua contribuição à cena artística deixarão uma grande ausência entre todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e seu trabalho", afirmou a galeria, em nota publicada nas redes sociais.

Com trabalhos em diferentes suportes, como fotografia, vídeo e escultura, Cass se notabilizou por incorporar elementos católicos à produção para refletir sobre aspectos espirituais da cor e da forma. Com isso, ele promovia uma fricção entre o sagrado e o terreno por meio de materiais como concreto, fibra de vidro e linho.

A influência do catolicismo se explica pela trajetória de Cass, ex-seminarista que dedicou parte de sua vida ao estudo da religião.



As obras do artista já foram expostas em instituições como o Museu de Arte de Nevada, a Casa de Vidro, em Sao Paulo, e o Farol Santander, também na capital paulista. Atualmente, ele tem uma obra exposta no Panorama da Arte Brasileira, do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, suas produções estão no acervo de museus importantes, como Centre Pompidou, em Paris, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museu de Arte da Pampulha. O artista deixa a mãe, o marido e dois irmãos.