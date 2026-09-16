Grupo Girino estreia solo sobre lenda folclórica amazônica

Um aniversário duplo comemorado no palco. É assim que estreia, nesta quinta-feira (17/9), no Teatro Marília, o solo "Matinta", inspirado na lenda folclórica amazônica sobre uma mulher idosa capaz de se transformar em animais e que percorre as vizinhanças acordando os moradores. Quem comanda o espetáculo é a atriz Iasmin Marques, que completa 17 anos como parte do Grupo Girino, uma de suas integrantes mais antigas. Já o coletivo está celebrando 20 anos de trajetória.

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A companhia trabalha com teatro de bonecos e de animação. Para o novo espetáculo – que tem direção e dramaturgia de Tiago Almeida –, eles iniciaram a pesquisa em 2023, quando integraram uma residência artística na França, no Instituto Internacional da Marionete, em Charleville. O rascunho foi desenvolvido durante atividades na organização. “Para nós era extremamente importante levar narrativas brasileiras para fora, difundir nossa cultura. Pensamos nessa linguagem mais visual, que pudesse comunicar com diferentes públicos e territórios”, explica Iasmim Marques. A construção visual é tão central na montagem que o texto se reduz a poucas falas.



Assinado por Tim Santos, foi desenvolvido um boneco híbrido, que funciona acoplado ao corpo do ator, com medidas baseadas nas de seres humanos. Conforme a atriz, é como se ela e o boneco se tornassem um só. “A minha mão é uma, enquanto a do boneco é outra. Então tem um pouco dessa ilusão, do que é boneco e o que é atriz, por conta dessa composição. Acontece também com os pés, com o tronco, com a cabeça.”

Para a atriz, portanto, é um solo em que ela não está sozinha, mas acompanhada do boneco. Por isso, a dinâmica de movimentação em cena é importante, assim como diferentes composições e formas. Entretanto, afirma que grande parte do espetáculo acontece com ele acoplado a ela.

Como figura central do espetáculo, Matinta leva a tradição amazônica para cena e propõe reflexão sobre memória e preservação ambiental. Existem várias versões da lenda folclórica contadas culturalmente. Porém, no espetáculo, seguem o mito no qual Matinta se transforma em uma coruja suindara, típica da Amazônia. “A partir dessas referências, traçamos pontos da personalidade daquela personagem, que vamos trazendo ao longo das cenas com jogos entre boneco e atuação”, diz Iasmim Marques.

“É importante levar partes dessa brasilidade presente no mito, podemos conhecer um pouco mais com esse objetivo de difundir nossa cultura, de levar essas informações e conteúdos para diferentes públicos. Tivemos a oportunidade de fazer uma pré-estreia para estudantes e foi muito interessante ouvir, também, o público e ver esse intercâmbio cultural.”

O espetáculo integra a “Mostra Girino” como parte das celebrações de 20 anos da companhia. A montagem “Mamulenga” também se junta à peça inédita durante a mostra. “O grupo é um lugar de pesquisa contínua, porque ele oferece espaço para que a gente siga se encontrando, pensando, trazendo ideias para projetos, e podendo materializar isso. É um lugar de muita resistência, muita busca e de muitos desafios que encontramos para que essas produções sejam contínuas. Para a gente é importante celebrar onde chegamos até hoje, e também tudo que ainda está por vir.”

ESTREIA “MATINTA”

Nesta quinta-feira (17/9) e sexta, às 20h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos à venda pela plataforma Sympla, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria