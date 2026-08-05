Tirullipa é condenado a indenizar duas mulheres por atos abusivos em festa

O humorista Everson de Brito Silva, conhecido como Tirullipa, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil a duas mulheres paraibanas. A decisão se refere a atos invasivos ocorridos durante a Farofa da Gkay, em Fortaleza, Ceará, em dezembro de 2022.

A sentença foi proferida pela juíza Leila Regina Corado Lobato, da 36ª Vara Cível de Fortaleza. Cada uma das mulheres receberá R$ 15 mil. O humorista também arcará com as custas processuais, mas ainda cabe recurso à decisão .

O episódio ocorreu durante uma brincadeira inspirada na Banheira do Gugu, na festa de aniversário da influenciadora Gkay. Durante a atividade, Tirullipa puxou o laço da roupa de uma participante e tocou os seios de outra sem consentimento.

Na decisão, a juíza afirmou que o humorista extrapolou os limites inerentes à atividade recreativa. Vídeos do momento foram analisados pela Justiça e anexados ao processo.

A magistrada também ponderou que a repercussão nacional do caso e a divulgação dos vídeos nas redes sociais agravaram o constrangimento das vítimas. Segundo o processo, elas se tornaram alvo de comentários e chacotas em suas comunidades.

A sentença menciona um vídeo em que o próprio Tirullipa reconhece ter ultrapassado os limites, admitindo que passou do ponto e se excedeu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a repercussão, o humorista publicou um pedido de desculpas em suas redes sociais. Na época, ele declarou que não teve a intenção de causar constrangimento, mas reconheceu o erro. "Não foi minha intenção, quis levar uma brincadeira, uma diversão, mas eu me excedi", afirmou.