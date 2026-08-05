Herança de Oliver Tree: o que será feito com músicas e bens do artista

O cantor norte-americano Oliver Tree, que faleceu em junho após uma queda de helicóptero no Rio de Janeiro, deixou diretrizes específicas sobre o destino de seu patrimônio. Documentos obtidos pelo site TMZ revelam que o artista de 32 anos proibiu a venda de sua coleção de arte, exigindo que o acervo seja preservado pela família.

O pai do músico, Jesse Nickell III, acionou a Justiça para ser nomeado administrador do fundo patrimonial. De acordo com o processo, Oliver não era casado e não possuía filhos, tendo indicado o pai como gestor principal e a mãe, Christine, como segunda opção para a função.

Preservação do acervo e criação de museu



Oliver Tree com os pais, que foram indicados nos documentos para administrar seu patrimônio. Foto: Reprodução/Facebook



O espólio do artista engloba contas bancárias, direitos musicais, participações em empresas, joias e roupas. Enquanto as obras de arte devem ser mantidas intactas, o administrador recebeu orientações para vender os demais bens e ativos financeiros. A coleção protegida inclui:



Itens de performance: O acervo conta com a maior scooter do mundo e o famoso quadriciclo em formato de touro. Estes objetos eram marcas registradas de suas apresentações e videoclipes.



Produção criativa: Estão incluídos storyboards, artes conceituais e projetos de moda assinados pelo artista. O material reflete a visão estética que Oliver desenvolveu ao longo de sua trajetória.



Estruturas e instalações: A lista abrange equipamentos de turnê, pinturas e adereços de podcast. O cantor desejava que todo esse material fosse mantido unido para fins de exibição pública.



O desejo de Oliver era que essas peças fossem expostas em um museu próprio ou em uma instituição já existente. Ele também planejou uma organização sem fins lucrativos para oferecer subsídios a novos talentos, iniciativa que foi lançada com sucesso poucas semanas após a sua morte.

Acidente no Recreio e processo de herança

O artista morreu em um grave acidente aéreo no Recreio dos Bandeirantes, quando dois helicópteros colidiram no ar. O desastre resultou em seis vítimas fatais. Na ocasião, o cantor realizava uma turnê mundial e somava quase 20 milhões de seguidores em suas redes sociais.

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Uma cerimônia recente celebrou a vida do músico com a presença de celebridades como Diplo e Logan Paul, que compartilharam memórias sobre a estrela. Embora o processo para a gestão dos bens já esteja em andamento, o valor total da fortuna deixada por Oliver ainda não foi calculado oficialmente.