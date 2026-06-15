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Melanie Martinez homenageia ex-namorado Oliver Tree: 'Risada contagiante'

Cantora publicou homenagem emocionada nas redes sociais e lembrou momentos ao lado do ex-namorado, morto em acidente de helicópteros no Rio

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
15/06/2026 09:21 - atualizado em 15/06/2026 09:25

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Melanie Martinez homenageia ex-namorado Oliver Tree nas redes:
Melanie Martinez homenageia ex-namorado Oliver Tree nas redes sociais crédito: Tupi

A cantora Melanie Martinez usou o Instagram para lamentar a morte do músico norte-americano Oliver Tree, uma das seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida nesse domingo (14/6) no Rio de Janeiro. Os aparelhos caíram sobre um pátio de veículos elétricos e incendiaram pelo menos 20 carros. Não houve sobreviventes.

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Martinez e Tree namoraram entre 2019 e 2021 e anunciaram o término em post conjunto nas redes sociais, afirmando que continuariam amigos. No texto publicado após a tragédia, ela descreveu o impacto da perda: "Estou completamente arrasada hoje. É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um período tão específico e marcante da sua vida pode, de repente, não estar mais aqui."

Foto: Reprodução/Instagram

Homenagem destaca arte e personalidade do músico

A cantora elogiou a dedicação de Tree à música e lembrou sua presença marcante. "A risada dele era tão contagiante e acolhedora", escreveu, acrescentando que ele combinava liderança criativa com "um senso infantil de encanto e admiração". A mensagem encerrou com: "Sei que você está fazendo os anjos darem risada".

Famosa após participar do "The voice" em 2012, Melanie tem quatro discos de estúdio, com o mais recente, "Hades", lançado em março de 2026.

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Tree morreu aos 32 anos, também com quatro álbuns na carreira; o último, "Love you madly hate you badly", saiu em abril deste ano. Sua conta no Instagram reúne mais de 3,3 milhões de seguidores.

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Além de Tree, morreram no acidente os passageiros Lucas Vignale, o youtuber argentino Gaspar Prim (conhecido como Gaspi) e Lucas Brito Chaves, além dos pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

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