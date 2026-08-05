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Xuxa revela exaustão com ataques no país e desabafa sobre ir embora: "esgoto"

Apresentadora disse que já considerou sair do Brasil por causa do avanço dos discursos contra as mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
05/08/2026 15:39 - atualizado em 05/08/2026 16:26

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Xuxa revela exaustão com ataques no país e desabafa sobre ir embora:
Xuxa revela exaustão com ataques no país e desabafa sobre ir embora: "esgoto" crédito: Tupi

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou à revista "Veja" que chegou a considerar sair do Brasil. A razão para a decisão seria o avanço de discursos contra as mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+.

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"Já pensei em morar fora", admitiu.

O gatilho para esse pensamento, segundo ela, foi o aumento das manifestações de ódio. "Eu vejo muita gente saindo dos esgotos, saindo dos buracos, levantando umas bandeiras ridículas dizendo que mulher não pode falar, não pode votar, que LGBTQ+ é coisa do capeta, que a Xuxa tem pacto", declarou.

Ligação com a comunidade LGBTQIAPN+

A apresentadora também falou sobre o seu vínculo com o público LGBTQIAPN+, explicando que a aproximação nunca foi calculada. Para Xuxa, a base da relação é simples: "Olhar, aceitar, ter empatia, amor, carinho, ter acolhimento por todas as diferenças."

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Ela afirmou que não precisa fazer parte do grupo para se posicionar contra a homofobia e criticou quem usa a religião para justificar o preconceito: "Muita gente se segura na Bíblia dizendo que está nas escrituras Tá nada, gente. Deus é amor."

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