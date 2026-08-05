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PAUSA NA CARREIRA

Ariana Grande explica pausa na carreira: 'Decisão empoderada'

Em show, cantora negou que a decisão tenha sido impulsiva e chamou a turnê atual de 'a experiência mais curativa' de sua vida

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/08/2026 12:52 - atualizado em 05/08/2026 13:20

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Ariana Grande explica pausa na carreira: 'Decisão empoderada'
A cantora Ariana Grande, cuja imagem corporal foi tema de discussão, anunciou uma pausa planejada na carreira após sua turnê crédito: Divulgação

Ariana Grande aproveitou um momento da “Eternal Sunshine Tour” para conversar com o público sobre a anunciada pausa em sua carreira. A cantora de 33 anos esclareceu que o afastamento das aparições públicas não foi uma atitude impulsiva, motivada pelo recente escrutínio sobre seu corpo e saúde.

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Aos fãs, ela explicou que a decisão foi consciente e planejada com antecedência. “É algo que decidi e planejei silenciosamente há muito tempo. É uma decisão feita de um lugar ponderado e empoderado”, afirmou a artista.

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Ariana também disse que "muitas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo", reforçando que o anúncio não foi uma reação a eventos recentes.

Ruídos externos e a turnê

A cantora negou que a negatividade do público estivesse afetando sua experiência nos palcos. Ela destacou a importância da relação com sua base de fãs para ignorar os comentários externos.

Grande descreveu a turnê atual como um projeto positivo antes de seu hiato. “Não importa quais ruídos existam lá fora, nada poderá distorcer a minha realidade ou ser mais alto do que esse amor que compartilhamos”, declarou.

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Para a artista, o restante das especulações não lhe pertence. “O resto não é meu para carregar, então não me importo. Esta turnê foi a experiência mais curativa, bonita e especial da minha vida”, completou.

Detalhes da pausa na carreira

A equipe da cantora confirmou que Ariana dará um passo atrás na visibilidade pública após o encerramento da Eternal Sunshine Tour, no dia 1º de setembro, em Londres.

Além de se afastar dos palcos, ela cancelou a participação no revival do musical "Sunday in the Park with George". A produção estrearia no West End londrino e contaria com o ator Jonathan Bailey.

Representantes e fontes próximas afirmam que a pausa busca proteger a privacidade de Ariana e encerrar um ciclo de exaustão gerado pela constante exposição midiática.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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