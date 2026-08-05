Wagner Moura comenta escolha profissional dos filhos

Consagrado como um dos principais nomes da atuação no Brasil, Wagner Moura incentiva que seus herdeiros trilhem o mesmo caminho profissional. Aos 50 anos, o artista revelou que enxerga com naturalidade a imersão de seus filhos no meio artístico.

Os jovens são fruto do casamento de duas décadas e meia com a jornalista Sandra Delgado. Durante conversa exibida nesta terça-feira (4/8) no programa comandado por Pedro Bial, Moura celebrou os primeiros passos de Bem, de 19 anos, e Salvador, de 16, na interpretação, além de citar o caçula José, de 14.

Foto: Instagram/Bem Moura

Estreias no cinema e no teatro

O primogênito da família está prestes a estrear nas telonas no longa "Elizabeth Costello", sob a direção de Monique Gardenberg. O baiano explicou que o jovem passou por testes e dividirá a tela com Marieta Severo e Humberto Carrão. "Acho que é um filme maravilhoso para ele começar", avaliou o ator.

Já o filho do meio integrou recentemente um segmento audiovisual da montagem teatral "Julgamento Depois do Inimigo do Povo". Segundo o pai orgulhoso, o convite surgiu de forma espontânea e o adolescente aceitou prontamente o desafio. "Achei linda a participação que ele faz na peça", elogiou.

O ator brasileiro Wagner Moura foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026 pela revista Time, impulsionado por sua projeção internacional e indicação ao Oscar. A publicação destacou seu “charme discreto” e o definiu como um contraponto ao mundo digital, com estilo considerado mais “analógico”. Wagner Moura segue voando! Ele já havia sido incluído na Post Next 50, lista anual do "The Washington Post" que destaca cinquenta personalidades com potencial de impacto decisivo na sociedade dos Estados Unidos. Divulgac?a?o/Cibelle Levi A seleção reuniu nomes de áreas como cultura, política e tecnologia que, segundo o jornal, devem influenciar os rumos do país nos próximos anos. A publicação destacou a força da trajetória artística de Wagner e sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos sensíveis. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1 Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorreu a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país. Reprodução de vídeo TV Globo Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução Em seguida, Moura emplacou papÃ©is em vÃ¡rios filmes de sucesso, como "Abril DespedaÃ§ado" (2001), "Deus Ã© Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ã?, PaÃ­, Ã?" (2007) e "Saneamento BÃ¡sico, O Filme" (2007). DivulgaÃ§Ã£o/Zeca GuimarÃ£es Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", de José Padilha, no qual interpreta o Capitão Nascimento. Divulgação O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro". Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística. Divulgação Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans. Divulgação Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme "Guerra Civil", produção internacional dirigida por Alex Garland. Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst. divulgação / a24 Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

O peso da paternidade também foi tema de uma participação recente do brasileiro no talk show de Drew Barrymore, nos Estados Unidos. Na ocasião, ele definiu a criação dos meninos como sua prioridade absoluta, destacando que "ser pai está acima de qualquer outra coisa". O astro também ponderou sobre os erros e decisões difíceis que fazem parte dessa jornada familiar.

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Coincidentemente, a figura paterna é o foco do próximo trabalho de atuação do ator. Ele protagoniza o filme "A Última Casa", que tem lançamento marcado para o dia a próxima sexta-feira (7/8) no catálogo da Netflix.