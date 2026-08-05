Shawn Mendes se declara para Bruna Marquezine com post romântico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor canadense Shawn Mendes fez uma publicação em seu Instagram parabenizando Bruna Marquezine pelo aniversário de 31 anos da atriz nessa terça (4/8). O artista, que está passando uma temporada no Brasil ao lado da amada, até arriscou umas palavras em português na declaração:

"Feliz aniversário my baby. Você é luz e é uma mãe em todos os lugares pelos quais passa. Não quero ser muito meloso, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou incrivelmente grato por você. Eu te amo muito muito muito! Todos nós te amamos, amor", escreveu o cantor.

No post, Shawn incluiu fotos e vídeos de uma visita do casal à Casa Amarela Providencia, ONG dedicada à arte, educação e cultura localizada no Morro da Providência, zona central da capital fluminense.

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Nas últimas semanas, o casal foi clicado em São Paulo, no show da Xuxa e em uma visita a uma igreja evangélica, e no Rio, na praia, na feira e em um café na região de São Conrado. No começo do ano, a atriz também levou o namorado para curtir o carnaval de Salvador.