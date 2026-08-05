Suzana Alves, a Tiazinha, expõe mágoa com Luciano Huck

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das personagens mais icônicas do Brasil nos anos 1990, Suzana Alves, a eterna Tiazinha, abriu o coração ao falar sobre a sua experiência interpretando a personagem. Em entrevista ao programa "Sensacional" (RedeTV!), a atriz contou que não tinha poder sobre o papel.

"Eu não tinha mais voz nem opinião e não me conhecia porque eu era muito nova. A personagem ficou muito maior do que eu", desabafou. "Passei a ser chamada por um nome que não era o meu, um apelido, e a ser reconhecida por um estereótipo, um produto que não era eu".

Suzana ganhou notoriedade interpretando a femme fatale no "Programa H", da Band, apresentado por Luciano Huck. No começo, ela achou que iria se divertir com a experiência, mas a fama acabou atraindo muita gente mal-intencionada.

"Percebi que não tinha amigos de verdade, que era tudo interesse. Percebi que as pessoas mentiam, eram gananciosas e que eu estava sendo usada. Assinei muitos contratos em que confiei", desabafou.

A atriz ainda abordou o surgimento da Feiticeira, papel de Joana Prado, e disse que se sentiu traída ao descobrir sobre a criação da nova personagem.

"Me chamaram no camarim cinco minutos antes dela entrar no programa ao vivo. Só lembro que fiquei triste, fui chorar. Chorei só porque me senti traída. Nada a ver com a Joana, mas com a direção e com o Luciano"

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Ela nega, porém, a existência de uma rivalidade entre as duas, afirmando que isso foi fabricado pela imprensa. Apesar de não serem amigas, Suzana ressaltou que nunca brigou com Joana.