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Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem bebê dias após casamento

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
04/08/2026 18:21 - atualizado em 04/08/2026 18:22

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Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem bebê dias após casamento
Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem bebê dias após casamento crédito: Tupi

Isabella Arantes perdeu o bebê que esperava com Gabriel Medina. O tricampeão mundial de surfe confirmou ao G1 que a gestação não avançou da fase fetal. A notícia surge apenas cinco dias após o casamento do casal, cerimônia na qual anunciaram a gravidez.

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A perda foi confirmada após o exame morfológico de três meses de gestação. O atleta de 32 anos não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido. O anúncio da gravidez havia sido feito durante os votos do noivo na cerimônia.

O casal oficializou a união na última quinta-feira (30/7), na praia de Paúba, em São Sebastião, litoral de São Paulo. A celebração contou com a presença de famosos, como Neymar e Bruna Biancardi. Medina e Isabella não haviam feito publicações sobre a gestação nas redes sociais.

Nesta terça-feira (4/8), o surfista compartilhou uma reflexão em seu perfil no Instagram. "Tenha fé, não tenha pressa", escreveu Medina.

O paulista e a influenciadora estão juntos desde agosto de 2025. Eles anunciaram o noivado no início de julho deste ano, com um vídeo do pedido intimista. O atleta pediu a modelo em casamento no dia 10 de julho, em Lisboa, Portugal, e oficializaram a união no dia 30 do mesmo mês.

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