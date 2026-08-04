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Gil fica preso em elevador; edifício é tomado por bombeiros

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Mariana Morais - Correio Braziliense
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Mariana Morais - Correio Braziliense
Repórter
04/08/2026 10:00

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Um problema técnico impediu Gilberto Gil de cumprir um compromisso na noite do último domingo (2/8), no Rio de Janeiro. O cantor e compositor baiano ficou preso no elevador do prédio onde mora, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

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Os militares foram acionados para atender à ocorrência e retiraram o artista do elevador em segurança. Apesar do susto, Gil não sofreu ferimentos.


Em uma postagem nas redes sociais, a equipe do cantor agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros, destacando a rapidez e o cuidado demonstrados pelos profissionais durante o atendimento.


Embora o resgate tenha terminado sem consequências para a saúde do artista, o incidente provocou mudanças em sua agenda profissional.


O tempo em que permaneceu dentro do elevador fez com que Gilberto Gil não conseguisse chegar ao compromisso que havia marcado para aquela noite.


O cantor era esperado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acompanharia a estreia do musical "Tarsila, a brasileira", produção inspirada na vida da pintora Tarsila do Amaral e estrelada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.


















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