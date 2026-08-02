Mãe de Gabriel Medina quebra o silêncio após gravidez e casamento do filho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois dias após Gabriel Medina anunciar que será pai pela primeira vez, Simone Medina usou as redes sociais para falar sobre a chegada do primeiro neto. Em uma publicação nesse sábado (1º/8), a mãe do tricampeão mundial de surfe compartilhou uma homenagem ao filho e à influenciadora Isabella Arantes, com quem o atleta se casou na última quinta-feira.

Na mensagem, Simone afirmou que o bebê representa uma bênção para a família e celebrou a união do casal. "Meu netinho crescendo com muito amor, paz e união de uma família firmada na rocha. A palavra diz que os filhos são herança de Deus e os netos são coroa para as nossas cabeças. Obrigada, filho. Obrigada, Isa, por nos coroar com essa bênção", escreveu.

Ela também dedicou palavras à nora, dizendo que considera Isabella uma resposta às suas orações. "Ganhei uma filha, uma mulher temente a Deus, que cuida do meu filho e discerne ambientes e pessoas como uma leoa", afirmou.

Ao recordar o casamento, Simone contou que reviveu momentos da infância de Gabriel enquanto o acompanhava até a cerimônia. Segundo ela, a celebração simbolizou o início de uma nova etapa na vida do surfista. "Lembrei de você pequenininho e de toda a caminhada até chegar ao momento de formar sua família, cuidar da Isa e do seu filhinho", escreveu.

Gabriel Medina e Isabella Arantes revelaram a gravidez durante a cerimônia de casamento, realizada na quinta-feira (30/7). O casal ainda não informou o tempo de gestação nem o sexo do bebê.

A cerimônia intimista aconteceu na noite de quinta-feira (30/7), na Praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo. Entre os padrinhos e madrinhas do casamente de Gabriel Medina e Isabella Arantes, só havia um em trajes em cores que destoavam dos demais: Neymar. Ele contou nas redes sociais que achou estranho quando se deu conta do que havia acontecido e foi tirar uma dúvida com o noivo ao final da festa.

"Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha dado errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo e dupla, Gabriel Medina: 'Irmão, por que só eu estou de preto? Tem paleta de cores?'. Resposta dele: 'Puuutz, esqueci de enviar.' Jeito Gabriel, né? Sou capaz de fazer igual", afirmou.

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