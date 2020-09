Filme sobre Gabriel Medina faz sua estreia na TV

(foto: HDANIEL STUDIO/DIVULGAÇÃO)

O Off estreia neste sábado (19), às 21h, o filme Gabriel Medina (foto), dirigido por Henrique Daniel. O longa apresenta a história do surfista brasileiro, que se tornou um dos maiores nomes do surfe mundial. Durante cerca de oito anos a equipe de produção do filme acompanhou a rotina de Medina, filmando os principais feitos do atleta, como a conquista dos mundiais de surf em 2014 e 2018, e a relação dele com a família. Este ano, a produção foi eleita o Filme do Ano no Portuguese Surf Film Festival. Antes da estreia, às 18h, vão ao ar seis episódios da série Mundo Medina, também exibida no canal.



HARVEY WEINSTEIN

CONDECORAÇÃO RETIRADA





A rainha Elizabeth II anulou a condecoração do ex-produtor americano Harvey Weinstein (foto), que havia sido concedida a ele antes do escândalo das acusações de abuso sexual que o levaram à prisão, informou um comunicado oficial divulgado ontem. Weinstein cumpre pena de 23 anos por estupro. Em 2004, ele foi nomeado Comandante Honorário da Divisão Civil da Ordem do Império Britânico, por sua contribuição para a indústria cinematográfica britânica. Essa condecoração "fica anulada para todos os efeitos e o seu nome será apagado do registo da referida Ordem", explicou o The Gazette, o diário oficial do Estado britânico. As condecorações reais são outorgadas pelo Palácio de Buckingham, que por sua vez pode revogá-las se julgar necessário.





CORAÇÕES EM ESPERA

DANÇA





O espetáculo de dança Corações em espera), da Focus Cia de Dança em parceria com a Cia de Dança Palácio das Artes, poderá ser assistido neste sábado (19), às 16h, no canal do YouTube da Fundação Clóvis Salgado. O espetáculo reúne 21 artistas das companhias, cada um se apresentando ao vivo de sua casa. A solidão, angústia e o sentimento de falta que afetam as pessoas, principalmente durante o isolamento social, são tema da apresentação. Hoje e neste domingo (20), também às 16h, o espetáculo será transmitido pela plataforma Zoom. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados no Instagram da Focus Cia de Dança (@focusciadedanca).









MARILTON BORGES

SHOW





O tecladista, cantor e compositor Marilton Borges apresenta neste domingo (20), às 18h, seu mais recente show gravado no palco do Bar do Museu do Clube da Esquina, com transmissão pelo Facebook e YouTube. A apresentação contou com as participações dos músicos Artur Araújo, Bianca Luar, Beto Lopes, Pablo Castro e Bárbara Barcellos. A abertura foi feita pelo Chicó do Céu, apontado como um dos destaques da nova geração da música popular mineira. O repertório está recheado de clássicos do Clube da Esquina.





RAPPER LICON

ÁLBUM MOSS





Neste sábado (19), às 19h, o rapper mineiro Licon fará a primeira exibição do show do álbum Moss. Lançado em junho deste ano nas plataformas de streaming, o disco possui sete faixas e conta as dificuldades que Licon enfrentou para conseguir espaço no mundo da música. O show também marcará o lançamento do DVD do disco. A apresentação poderá ser assistida pelo canal de YouTube do Galpão Cine Horto.





TUDO PELA MÚSICA

20 ANOS DA DECK





O documentário Tudo pela música – Os 20 anos da Deck será exibido neste sábado (19), às 21h30, no Bis. O filme apresenta a história da gravadora independente Deck e discute a música brasileira, por meio de entrevistas com artistas, jornalistas, publicitários, radialistas e produtores musicais. Dirigida por Daniel Ferro, a produção conta com a participação de famosos como Pitty, Alceu Valença, Erasmo Carlos, Elza Soares, Rafael Ramos, João Augusto, Washington Olivetto, Ziraldo e Nelson Motta.





OUTROS (DOCES) BÁRBAROS

DOCUMENTÁRIO





O filme documental Outros (Doces) Bárbaros, com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia, estará disponível a partir deste sábado (19) no canal da Biscoito Fino no YouTube. O longa registra o reencontro dos quatro baianos no show Doces Bárbaros, que realizaram em 2002, em comemoração aos 26 anos que a turnê havia sido realizada. Dirigido por Andrucha Waddington, o longa reúne entrevistas e cenas dos bastidores do espetáculo, realizado na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Exotérico e O seu amor, de Gilberto Gil, Os mais Doces Bárbaros e São João Xangô menino, de Caetano Veloso, estão no repertório.



REI LEÃO

MUSICAL





Neste domingo (20), às 16h, o público poderá assistir ao musical Rei Leão (foto) pelas redes sociais do Programa Diversão em Cena ArcelorMittal, transmitido ao vivo do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Montagem da Copa Produções, o musical conta com a participação de 15 atores e apresenta a história de Simba, filho e único herdeiro do rei Mufasa. Ele vivia feliz ao lado dos pais e da melhor amiga Nala, até que uma artimanha de Mufasa, irmão do rei, faz com que tenha que fugir e se esconder. As coisas melhoram para Simba depois que ele conhece Timão e Pumba, que o ensinam o significado da amizade e de Hakuna Matata.









LIVES DO DIA





IVAN LINS NO ZIRIGUIDUM EM CASA

Mais uma edição do Ziriguidum em Casa será realizada neste sábado (19), a partir das 20h, pelo canal no YouTube do festival. Com o objetivo de homenagear e ajudar o Beco das Garrafas, berço de diversos artistas cariocas, a apresentação contará com a participação de Ivan Lins (foto), Celso Fonseca, Quarteto do Rio, Verônica Sabino, Roberto Menescal, Laila Garin, Mariana de Moraes. Parte da verba arrecadada com o show será destinada ao Beco das Garrafas e o restante vai ser dividida entre os artistas participantes e a produção do festival.





BIQUÍNI CAVADÃO





Bruno Gouveia e Carlos Coelho do Biquíni Cavadão farão live, neste sábado (19), às 16h30, pelas redes sociais da banda. Na apresentação 35 anos na estrada e influências musicais, os dois músicos contarão histórias e curiosidades da carreira. No repertório, estão músicas dos Beatles, Queen, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e do Rei Roberto Carlos.





PAULINHO BOCA DE CANTOR





O cantor e instrumentista Paulinho Boca de Cantor fará neste sábado (19), às 19h, live pelo Instagram do Sesc Ao Vivo e o YouTube do Sesc São Paulo. Durante a apresentação, cantará sucessos da carreira solo e do Novos Baianos, grupo o qual faz parte. Paulinho também revelará histórias e curiosidades sobre os mais de 50 anos de carreira dele na MPB. Dê um rolê, Preta pretinha, Swing do Campo Grande e Brasil pandeiro estão no repertório.





HOMENAGEM AOS BEATLES





Em homenagem ao que seriam os 80 anos de John Lennon (1940-1980), o Cine Theatro Brasil Vallourec realizará a série BH Beatle live. A primeira apresentação, que acontecerá neste sábado (19), às 20h, será um tributo a Paul McCartney. Paul is live será comandada por Aggeu Marques e Banda e transmitida ao vivo do palco do Grande Theatro Unimed-BH. O público poderá assistir o show pelo canal de YouTube do teatro. O projeto termina em 9 de outubro.