Pussycat Dolls no Brasil: grupo anuncia primeiro show da história no país

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O grupo Pussycat Dolls anunciou seu primeiro show no Brasil. A apresentação da turnê mundial "PCD forever tour" será realizada em São Paulo, em 30 de outubro, no Nubank Parque.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Unibanco começa em 5 de agosto, às 10h, com 15% de desconto na compra com cartões de crédito. A venda para o público geral inicia em 7 de agosto, ao meio-dia, no site da Eventim.

O reencontro do trio foi confirmado no "American Music Awards" em maio deste ano. A turnê celebra os 20 anos do álbum "PCD", de 2005.

As Pussycat Dolls consolidaram um formato que se tornou referência em produções pop, unindo canto, dança e performance. As coreografias assumiram papel central na narrativa dos shows, e o trio incorporou a sensualidade como parte de uma proposta artística baseada em confiança e atitude.

O impacto do grupo foi impulsionado por um repertório que ajudou a definir a música pop dos anos 2000, com faixas como "Don't cha", "Buttons", "When I grow up" e "I hate this part". Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles, além de emplacar cinco músicas no Top 10 da Billboard Hot 100.

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt lideram o retorno do grupo, que já apresentou a música inédita "Club song". A celebração também inclui edições comemorativas dos álbuns "PCD" e "Doll domination".

"Sempre sentimos o carinho e o apoio dos nossos fãs brasileiros. Mal podemos esperar para retribuir todo esse amor e essa energia com um show inesquecível", afirmam as integrantes da banda.

São Paulo está entre as cidades que mais escutam Pussycat Dolls no Spotify. O grupo possui mais de 16,5 milhões de ouvintes mensais e 6,6 milhões de seguidores na plataforma.

Serviço:

Data: 30 de outubro

Local: Nubank Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo

Setores e preços:

Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 295,00 (inteira)

Pista: R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 292,50 (meia-entrada) | R$ 585,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795,00 (inteira)

Cadeira Gold Hot Seat: R$ 442,50 (meia-entrada) | R$ 885,00 (inteira)

STICKWITU VIP PACKAGE: R$ 897,50 (meia) | R$ 1.295,00 (inteira)



O pacote inclui um ingresso de Pista Premium, um kit com itens exclusivos, uma credencial VIP comemorativa e acesso antecipado ao local e à loja de merchandise.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.