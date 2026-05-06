Pussycat Dolls cancelam 32 shows após anunciar retorno; saiba o motivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Pussycat Dolls divulgou um comunicado em suas redes sociais, informando o cancelamento de 32 shows que aconteceriam na América do Norte, em países como Estados Unidos, Canadá e México. Essas apresentações faziam parte da turnê de reunião do grupo.

Segundo a equipe, a produção planejava levar o show ao redor do mundo, mas, depois de uma "avaliação honesta". segundo a nota, decidiu-se pelo cancelamento de quase todas as datas na América do Norte.

A exceção é um show previsto para o dia 6 de junho, no festival Outloud, durante o WeHo Pride, em Los Angeles, cidade onde o grupo iniciou carreira.

O comunicado traz instruções também para o reembolso para quem havia comprado os ingressos.

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As Pussycat Dolls anunciaram o retorno nas redes sociais, em março, com mais de 50 apresentações na América do Norte, Europa e Reino Unido. O grupo foi formado em 1995 por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Carmit Bachar, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt e Melody Thornton, e foi fundado pela coreógrafa Robin Antin.