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TURNÊ DE REUNIÃO

Pussycat Dolls cancelam 32 shows após anunciar retorno; saiba o motivo

Grupo manterá apenas uma apresentação em Los Angeles; retorno havia sido anunciado em março, com mais de 50 datas

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06/05/2026 10:51

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Anunciada em março deste ano, a turnê de reunião das Pussycat Dolls previa mais de 50 apresentações em cidades da América do Norte, Europa e Reino Unido
Anunciada em março deste ano, a turnê de reunião das Pussycat Dolls previa mais de 50 apresentações em cidades da América do Norte, Europa e Reino Unido crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Pussycat Dolls divulgou um comunicado em suas redes sociais, informando o cancelamento de 32 shows que aconteceriam na América do Norte, em países como Estados Unidos, Canadá e México. Essas apresentações faziam parte da turnê de reunião do grupo.

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Segundo a equipe, a produção planejava levar o show ao redor do mundo, mas, depois de uma "avaliação honesta". segundo a nota, decidiu-se pelo cancelamento de quase todas as datas na América do Norte.

 

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A exceção é um show previsto para o dia 6 de junho, no festival Outloud, durante o WeHo Pride, em Los Angeles, cidade onde o grupo iniciou carreira.

O comunicado traz instruções também para o reembolso para quem havia comprado os ingressos.

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As Pussycat Dolls anunciaram o retorno nas redes sociais, em março, com mais de 50 apresentações na América do Norte, Europa e Reino Unido. O grupo foi formado em 1995 por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Carmit Bachar, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt e Melody Thornton, e foi fundado pela coreógrafa Robin Antin.

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