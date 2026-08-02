Muca convida Roberto Menescal para produzir ‘Beleza’

Morando na Inglaterra há mais de 16 anos, o músico e produtor paulista Muca (Murilo Cervi) volta às suas raízes e se junta com um dos pais da Bossa Nova, Roberto Menescal, para lançar o álbum “Beleza”. O disco traz 12 faixas, interpretadas por 12 por cantoras – Ilessi, Mirella Costa, Josyara, Joia Luz, Fabiana Cozza, Amanda Maria, Liana Flores, Sahra, Anaiis, Sofia Grant, Alice SK e Heidi Vogel –, sendo seis cantadas em português e seis em inglês. O trabalho está disponível nas plataformas digitais.

Muca diz que o projeto vem de um sentimento seu, estando fora do país há tanto tempo, de querer revisitar suas raízes brasileiras. “Resolvi sair do Brasil para poder beber em outras fontes e, ao mesmo tempo, voltar a rever a brasilidade e entender o quanto a música brasileira é tão especial. Foi aí que surgiu a ideia desse projeto”, diz ele.

Segundo ele, “Menescal é a cereja do bolo” nesse trabalho. “Eu o conheci no fim de 2019, quando veio fazer um show em Londres, junto com o Diogo Nogueira, que é um violonista sensacional”, conta. Depois da apresentação, Muca se apresentou a Menescal, e os dois ficaram em contato. “Quando eu estava indo para o Brasil de férias, convidei-o a tocar as minhas músicas, já que estava nesse processo, ou seja, nessa vertente brasileira da Bossa Nova”, recorda.

Com gravações realizadas no Rio de Janeiro, Menescal tocou em todas as faixas de “Beleza”. Muca observa que a intenção era “fazer um disco de música brasileira e com Bossa Nova, porém não um álbum que soasse como se fosse feito há 50, 60 anos”. O guitarrista, compositor e produtor decidiu “convidar uma cantora para cada faixa”.

Definir quem seriam as convidadas “foi um desafio”, conforme diz, sobretudo por envolver artistas de diferentes países. “Esse disco foi feito como um quebra-cabeça, demorando três anos para ficar pronto.”

A proximidade com Menescal, ele diz, foi uma experiência valiosa. “Ele tem uma coisa na qual me inspiro e que me vejo muito nela. Ele nunca foi um artista que esteve lá na frente do palco, como um cantor, porém sempre quis participar, tocar, compor, acompanhar... Ele tem uma grande paixão pela música, mas, ao mesmo tempo, como trabalhou por muito tempo como produtor musical e executivo de gravadora, entende também como é estar do outro lado da mesa, coisa que também tenho. Então, ter um cara desse quilate trabalhando comigo foi uma experiência incrível.”

Segundo Muca, o disco físico já saiu no Japão e deve sair neste mês na Europa.

“BELEZA”

Álbum de Muca e

Roberto Menescal

12 faixas

Disponível nas

plataformas digitais

FAIXA A FAIXA

• “A beleza de ser” (Muca e César Lacerda). Participação de Ilessi

• “Versos singelos” (Muca e César Lacerda). Participação de Mirella Costa

• “Ladeira” (Muca e César Lacerda). Participação de Josyara

• “Jureia” (Muca e César Lacerda). Participação de Joya Cruz

• “Todo samba” (Muca e César Lacerda). Participação de Fabiana Cozza

• “Mulher assim” (Muca e César Lacerda). Participação de Amanda Maria

• “Midnight lullaby” (Muca e S.A. Salami). Participação de Liana Flores

• “Every little thing” (Muca e Josh O’Connor). Participação de Sahra

• “Playing on the loose fields” (Muca e S.A. Salami) Participação de Anaiis

• “Blue rain” (Muca e S.A. Salami). Participação de Sofia Grant

• “Dance with you” (Muca e Alice SK). Participação de Alice SK

• “Feeling when it comes” (Muca e Alice S.K.). Participação de Vogel

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