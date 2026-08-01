Fernanda Gentil é contratada pela TV Connect USA após Copa do Mundo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil, de 39 anos, foi anunciada como reforço da TV Connect USA, emissora aberta em língua portuguesa voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos. A chegada da jornalista ocorre após o destaque que ela ganhou na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV.

A contratação marca mais um passo na carreira da apresentadora, que deixou a Globo em março de 2023, após 15 anos na emissora. Na TV Connect USA, ela terá participação fixa no programa Breaking Fast, comandado por Viviane Romanelli, além de gravar conteúdos para outras atrações da programação.

Sócio majoritário da emissora e ex-âncora do "Jornal Hoje" e do "Jornal Nacional", na Globo, Dony De Nuccio deu as boas-vindas à jornalista. Em vídeo divulgado pelo canal, ele definiu Fernanda como "um dos nomes mais carismáticos da comunicação brasileira".

Em fase de expansão, a TV Connect USA afirma alcançar cerca de 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Além de Fernanda, o elenco reúne Paulo Sérgio, sócio-fundador e apresentador do principal telejornal da emissora, Viviane Romanelli e Gabi Pasqualin, responsável pela cobertura esportiva.

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A programação do canal também deve ganhar um novo integrante nas próximas semanas. A emissora prevê para este mês a estreia de Amaury Jr., que participará da cobertura de um evento especial.