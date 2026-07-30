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CANTOR ROMÂNTICO

Fábio Jr. faz show em BH no próximo sábado

Com repertório que atravessa gerações, artista promete noite emocionante no Arena Hall; saiba como garantir um dos últimos ingressos disponíveis

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/07/2026 11:43 - atualizado em 30/07/2026 11:43

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Fábio Jr. faz show em BH no próximo sábado
Fábio Jr. celebra sua carreira no palco com a 'Turnê 2026', apresentando-se em Belo Horizonte crédito: Redes sociais

Fábio Jr. se apresenta em Belo Horizonte neste sábado (1º/8), com a "Turnê 2026" no Arena Hall. O show celebra a trajetória do artista com um repertório repleto de sucessos que viaja por todo o Brasil.

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A apresentação é descrita como elegante e grandiosa, projetada para proporcionar uma experiência emocionante ao público. A narrativa do espetáculo percorre a carreira de Fábio Jr. como cantor, compositor, ator e apresentador.

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“Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado”, declarou o cantor. “A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo!”.

Consagrado por sua versatilidade, Fábio Jr. possui mais de 30 trabalhos em sua discografia. Ele iniciou a carreira em programas infantis e, na década de 1970, começou a se arriscar no mercado musical. Em 1976, passou a trabalhar como ator.

Dois anos depois, sua música "Pai" foi tema de abertura de novela. Desde então, vários de seus hits embalaram folhetins, como “Alma gêmea”, “Só você”, “Esqueça – forget him”, “Vida”, “Fêmea”, “Eu nunca estive tão apaixonado” e “Enrosca”.

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Outras canções consagradas que fazem parte da trajetória do artista incluem “Senta aqui”, “Felicidade”, “Caça e caçador” e “20 e poucos anos”.

Serviço:

Data: 01 de agosto de 2026 (sábado)
Local: Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte / MG)
Horários: Abertura da casa às 19h | Show às 21h

Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do Arena Hall. Confira os valores:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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