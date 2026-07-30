Fábio Jr. faz show em BH no próximo sábado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fábio Jr. se apresenta em Belo Horizonte neste sábado (1º/8), com a "Turnê 2026" no Arena Hall. O show celebra a trajetória do artista com um repertório repleto de sucessos que viaja por todo o Brasil.

A apresentação é descrita como elegante e grandiosa, projetada para proporcionar uma experiência emocionante ao público. A narrativa do espetáculo percorre a carreira de Fábio Jr. como cantor, compositor, ator e apresentador.

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“Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado”, declarou o cantor. “A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo!”.

Consagrado por sua versatilidade, Fábio Jr. possui mais de 30 trabalhos em sua discografia. Ele iniciou a carreira em programas infantis e, na década de 1970, começou a se arriscar no mercado musical. Em 1976, passou a trabalhar como ator.

Dois anos depois, sua música "Pai" foi tema de abertura de novela. Desde então, vários de seus hits embalaram folhetins, como “Alma gêmea”, “Só você”, “Esqueça – forget him”, “Vida”, “Fêmea”, “Eu nunca estive tão apaixonado” e “Enrosca”.

Outras canções consagradas que fazem parte da trajetória do artista incluem “Senta aqui”, “Felicidade”, “Caça e caçador” e “20 e poucos anos”.

Serviço:

Data: 01 de agosto de 2026 (sábado)

Local: Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi, Belo Horizonte / MG)

Horários: Abertura da casa às 19h | Show às 21h

Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do Arena Hall. Confira os valores:

Cadeira Premium: a partir de R$ 475,00

Cadeira Setor I: a partir de R$ 355,00

Cadeira Setor II: a partir de R$ 275,00

Cadeira Superior Ouro: a partir de R$ 275,00

Cadeira Superior Prata: a partir de R$ 155,00 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.