Peter Lund sobe ao palco do Teatro Feluma em peça da PreQaria
Montagem sobre o pioneiro da paleontologia no Brasil é apresentada pela primeira vez em BH, com duas sessões nesta quinta e sexta-feira (30/7 e 31/7)
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O dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880) desembarcou no Brasil pela primeira vez aos 23 anos, em dezembro de 1985, recém-formado pela Academia de Medicina de Copenhagen. Tempos depois, estabeleceu-se em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde realizou a maior parte de sua pesquisa e explorou 200 grutas. Considerado “pai da paleontologia brasileira”, encontrou ossos de grandes mamíferos, como as famosas preguiças-gigantes.
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Essa história inspira a peça “Peter Lund: Viagem ao Brasil profundo”, da PreQaria Cia de Teatro, dirigida por João Valadares, que assina a dramaturgia em parceria com Luís Alberto de Abreu.
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Pela primeira vez em BH, o espetáculo será apresentado nesta quinta-feira (30/7) e amanhã (31/7), no Teatro Feluma. O elenco conta com Iasmin Duarte, Luis Felipe Ficher, Marcelo Drummond, Nathan Brits, Pedro Cordeiro e Thais Azevedo.
“Um dos professores do Lund sugere que ele venha para o Brasil, pois estudava medicina, mas, na verdade, gostava da natureza. Ele faz isso, pesquisa principalmente nossas fauna e a flora. Quando volta para a Dinamarca, percebe ter muito a descobrir no Brasil. Então, passa 40 anos aqui, até o fim da vida”, relembra João Valadares.
Lúdico e musical, o espetáculo não deixa de lado a precisão histórica. A trilha sonora é assinada pelo ator Nathan Brits. O elenco canta e toca instrumentos, como piano, percussão e clarinete.
A farsa, estilo de dramaturgia que enfatiza exageros cômicos e estereotipados, dá o tom à peça. “São seis atores em cena e todos interpretam o Lund, propositalmente caricatos. Contamos a biografia dele sem muitos rodeios. Ele trocou muitas cartas com amigos, cientistas e a família. Quisemos colocar essas cartas em cena”, afirma o diretor.
Cartas "mentirosas"
Em algumas correspondências, buscando adiar o fim de sua aventura no Brasil, Lund mentia para a família, dizendo que ficara doente e não poderia voltar à Dinamarca. “Ele esteve em lugares muito bonitos, era corajoso e aventureiro. Ia adentrando grutas, descobrindo coisas que ninguém tinha visto antes”, comenta João Valadares.
A sede da PreQaria fica em Lagoa Santa, onde Peter Lund fez grande parte de sua pesquisa. A estreia ocorreu no dia 8 de dezembro de 2025, quando se celebraram os 200 anos da chegada do paleontólogo ao Brasil.
“Lund percebeu que o planeta era mais velho do que acreditavam naquela época. Com base na teoria do catastrofismo, pensavam que a Terra tinha cerca de 5.400 anos. Por meio da ciência e da observação, ele passou a datar os ossos. Citado por Charles Darwin em ‘A origem das espécies’, Lund abriu caminho científico muito importante”, destaca João Valadares.
'PETER LUND: VIAGEM AO BRASIL PROFUNDO'
Peça da PreQaria Cia de Teatro. Sessões nesta quinta (30/7) e sexta-feira (31/7), às 19h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.
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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria