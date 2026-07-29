5 séries e filmes sobre julgamentos famosos para ver no streaming

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Para quem se interessa pelo universo dos tribunais, as plataformas de streaming oferecem um catálogo repleto de produções que mergulham em julgamentos que pararam o mundo. De casos criminais que viraram espetáculos midiáticos a documentários que investigam falhas no sistema judicial, há opções que prendem a atenção do início ao fim.

Essas obras, sejam ficcionais ou baseadas em fatos reais, exploram as complexidades de um processo judicial, desde o trabalho da acusação e dos advogados de defesa até o aguardado veredito. Confira cinco séries e filmes imperdíveis sobre o tema que estão disponíveis online.

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1. "American Crime Story: O Povo Contra O.J. Simpson"

Esta série dramatiza um dos julgamentos mais famosos da história dos Estados Unidos: o caso do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de assassinar a ex-esposa e um amigo dela. A produção detalha as estratégias da defesa e da promotoria em um processo que expôs as tensões raciais e a influência da mídia no sistema de justiça. A série está disponível no Star+.

2. "O Julgamento dos 7 de Chicago"

Baseado em uma história real, o filme acompanha o julgamento de sete ativistas acusados de conspiração após protestos contra a Guerra do Vietnã em 1968. A trama expõe um processo judicial controverso e politicamente carregado, destacando o confronto entre os réus e um sistema determinado a condená-los. O longa pode ser assistido na Netflix.

3. "Isabella: O Caso Nardoni"

Este documentário original da Netflix revisita o crime que gerou forte comoção nacional em 2008: a morte da menina Isabella Nardoni. A produção apresenta depoimentos inéditos e explora os bastidores da investigação e do julgamento que condenou o pai e a madrasta da criança, levantando questionamentos sobre as provas e a cobertura da imprensa.

4. "Justiça para o Pequeno Gabriel"

Em formato de série documental, a produção investiga a trágica morte de Gabriel Fernandez, um menino de oito anos, e o subsequente julgamento de sua mãe e do namorado dela. A obra expõe de forma contundente as falhas do sistema de proteção à criança que não impediram o desfecho fatal. Os episódios estão disponíveis na Netflix.

5. "Dahmer: Um Canibal Americano"

Embora focada na vida do assassino em série Jeffrey Dahmer, a série dedica parte importante de sua narrativa para expor as falhas do sistema judicial que permitiram que ele agisse por tanto tempo. A produção mostra como o preconceito e a negligência policial levaram a uma investigação tardia, culminando em um julgamento que chocou o público e revelou a gravidade dos crimes. A série é uma produção da Netflix.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.