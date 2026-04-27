4 séries de advogado na Netflix para quem ama um bom drama de tribunal

Seja pela tensão de um júri, pelas reviravoltas de um caso complexo ou pela astúcia dos personagens, os dramas de tribunal conquistaram um lugar cativo no coração do público. Para quem não perde um bom debate jurídico, a Netflix oferece um catálogo repleto de produções que exploram esse universo de diferentes maneiras, com roteiros inteligentes e atuações marcantes.

Reunimos quatro séries de advogado disponíveis na plataforma que são perfeitas para maratonar. Cada uma delas apresenta uma abordagem única sobre o mundo do direito, garantindo horas de entretenimento com muita estratégia, suspense e dilemas morais.

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“How to Get Away with Murder”

Este thriller jurídico mistura suspense e drama de forma eletrizante. A trama gira em torno de Annalise Keating, uma brilhante e carismática professora de direito penal que, junto com cinco de seus alunos, se envolve em uma conspiração de assassinato. A narrativa é cheia de flashbacks e reviravoltas que mantêm o espectador preso à tela, questionando a moralidade dos personagens e tentando desvendar os mistérios que os cercam.

“O Poder e a Lei”

Baseada nos livros de Michael Connelly, a série apresenta Mickey Haller, um advogado idealista que comanda seu escritório do banco de trás de seu carro Lincoln. Atuando em Los Angeles, ele assume casos de todos os tipos, desde pequenos delitos até grandes julgamentos. “O Poder e a Lei” resgata o formato de “caso da semana” com uma trama principal que se desenvolve ao longo da temporada, oferecendo um enredo sólido e carismático.

“Better Call Saul”

Aclamada pela crítica, esta produção explora a história de origem de Saul Goodman, o advogado de moral duvidosa da série “Breaking Bad”. A trama acompanha a transformação de Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas que luta para construir sua carreira, no infame Saul. A série é um estudo de personagem profundo, com um roteiro impecável que analisa as áreas cinzentas da lei e da ambição humana.

“Uma Advogada Extraordinária”

Este fenômeno sul-coreano conquistou o mundo com sua abordagem sensível e inteligente. A história segue Woo Young-woo, uma advogada genial no espectro do autismo que se junta a uma grande firma. Cada episódio apresenta um caso jurídico que ela resolve de maneira criativa e única, enquanto também aborda os desafios que ela enfrenta em suas interações sociais e profissionais. É uma série que diverte, emociona e ensina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.