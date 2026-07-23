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Equipe de TV é ameaçada ao vivo durante reportagem sobre homicídio

Equipe cobria um assassinato quando homem invadiu o link para proibir a filmagem: 'Vou derrubar essa desgraça', disse durante a transmissão

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/07/2026 12:20 - atualizado em 23/07/2026 12:25

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Equipe de TV é ameaçado ao vivo durante reportagem sobre homicídio
Apresentador Marcus Pimenta reage à intimidação da equipe da Record por homem alterado durante cobertura em Salvador crédito: Record/ reprodução

Uma equipe do “Balanço Geral Bahia” foi intimidada durante a cobertura do assassinato de um homem em Salvador. Os repórteres cobriam o caso que aconteceu em um prostíbulo, nessa quarta-feira (22/7), quando um homem visivelmente alterado invadiu a transmissão ao vivo.

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Ele tentou proibir o cinegrafista de registrar imagens do local. "Não vai gravar essa desgraça, não. Está viajando? Vou derrubar essa desgraça [a câmera]", afirmou o homem durante a transmissão.

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No estúdio, o apresentador Marcus Pimenta pediu que a produção acionasse a polícia. "Cadê a polícia para pegar esse valentão? Alguém da produção, liga logo para a polícia", solicitou Pimenta. O homem se afastou, mas o repórter Ramon Lisboa o seguiu.

Ele retornou ao local onde a equipe estava e, sem camisa, ameaçou entrar em posição de luta para impedir o trabalho dos profissionais. "Vai embora que eu sou da paz", disse o repórter, frisando que estava apenas trabalhando.

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Segundo jornais locais, o homem seria usuário de drogas e não queria que o programa filmasse a área de comercialização de entorpecentes. A Polícia Militar foi acionada, mas não chegou a tempo de encontrar o rapaz, que fugiu. Por segurança, a equipe da Record deixou o local.

A vítima do crime que a equipe cobria foi identificada como Josemar Oliveira dos Santos, de 39 anos. Ele foi morto a tiros no bordel e outra pessoa ficou ferida, sendo encaminhada para o Hospital Geral do Estado, em Salvador.

Em entrevista à TV Bahia, uma trabalhadora do estabelecimento relatou que seis homens em três motos teriam sido os responsáveis pelo assassinato. A vítima teria defendido outra funcionária durante um assalto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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