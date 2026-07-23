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Mostra de Monólogos do Galpão Cine Horto vai até domingo (26/7) em BH

Oitava edição do evento começa nesta quinta (23/7), com o propósito de estimular a cena autoral e dar espaço para experimentações de estudantes de teatro

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
23/07/2026 02:00

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Ator Jairo Mattos usa cartola e tem o rosto pintado de branco ao encenar o monólogo Sobre poetas e heresias
Jairo Mattos em 'Sobre poetas e heresias', que abre a Mostra de Monólogos, no Teatro Wanda Fernandes crédito: Instagram/@magerson

Começa nesta quinta-feira (23/7) a 8ª Mostra de Monólogos do Galpão Cine Horto, com estudantes e artistas recém-formados de escolas de teatro da capital mineira. A programação segue até domingo (26/7), no Teatro Wanda Fernandes.

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“A nossa missão no Cine Horto é abrir espaço para que novos e jovens artistas possam, de fato, fazer teatro, praticar teatro e aprender teatro”, afirma o ator Chico Pelúcio, um dos fundadores do Grupo Galpão.

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Realizada anualmente desde 2018, a mostra dá vazão à produção autoral. Pelúcio diz que a proposta é estimular a experimentação e a vivência dos desafios impostos pelo monólogo.

“Criamos o espaço para que se desenvolva a experiência de estar sozinho em cena. A mostra não tem o compromisso de grandes produções ou altos investimentos, é voltada para novas ideias e novos artistas”, explica.

A seleção ocorre por meio de edital. De acordo com Pelúcio, são escolhidos os projetos “mais consistentes conceitualmente”. Também há a preocupação de garantir a representação das diferentes escolas de teatro da cidade.

Nesta edição, participam Heloísa Simões e Paulo Lourenço, estudantes dos cursos livres do Galpão Cine Horto; Olívia Lloyd e Renan Martins, vindos da licenciatura em teatro do T.U./UFMG; Fe Caetano, Flor Menezes, Jefferson Alexandre dos Anjos e Vitor Marques, do Cefart; e Tião Mansur, do Senai.

Pelúcio destaca que reunir estudantes de diferentes instituições fortalece a cena teatral belo-horizontina. A mostra cria oportunidades para que artistas se conheçam, troquem experiências e estabeleçam relações que podem contribuir para o desenvolvimento das respectivas trajetórias.

'Momento de solidão'

O monólogo é um dos exercícios mais desafiadores para um ator, destaca o fundador do Grupo Galpão. “É o momento de solidão. Em cena, ele não tem parceiro para criar um jogo ou socorrê-lo em alguma eventualidade. Precisa seduzir a plateia apenas com o corpo, a voz e sua capacidade de contar uma história. A solidão acaba sendo experiência muito importante para qualquer ator”, avalia.

A abertura da programação, nesta quinta-feira (23/7), será com o espetáculo convidado “Sobre poetas e heresias”, protagonizado pelo veterano ator Jairo Mattos.

Ameaçado de despejo no fim do ano passado, após o proprietário colocar à venda o imóvel onde funciona há 27 anos, o Galpão Cine Horto agora dá os primeiros passos para tentar garantir sua permanência no local. A proposta é viabilizar parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a iniciativa privada para que o município adquira o prédio e o repasse ao grupo por meio de comodato.

“Há um avanço. A prefeitura está dando seguimento à parte burocrática para possível convênio, em que ela compraria o Galpão Cine Horto e nos passaria o imóvel em comodato. Está caminhando, embora lentamente”, informa Pelúcio.

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8ª MOSTRA DE MONÓLOGOS DO GALPÃO

Desta quinta a domingo (23 a 26/7), no Teatro Wanda Fernandes do Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Até sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

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