Corpo Cidadão apresenta espetáculos gratuitos no Teatro Marília

Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.

O Grupo Experimental de Dança (GED) do Corpo Cidadão apresenta, na terça-feira (21/7), dois espetáculos no Teatro Marília. A partir das 19h, o público poderá conferir as coreografias “Vago mundo”, de Dayanne Amaral, e “Entre linhas”, de Sandra Santos. Ingressos gratuitos devem estar disponíveis ainda nesta semana, via plataforma Sympla.

Bailarina do Grupo Corpo desde 2012, Dayanne Amaral desenvolve sua pesquisa a partir das relações entre corpo e movimento.

Em “Vago Mundo”, a coreografia transforma ações em possibilidades criativas, nas quais os desvios também podem se tornar caminhos.

Com movimentos circulares, os bailarinos desenham trajetórias que dialogam com as experiências da vida.

Já “Entre Linhas”, com trilha sonora de Divan Gattamorta, tem como ponto de partida a musicalidade. O movimento surge da escuta e da relação com a sonoridade, sem a intenção de construir uma narrativa definida.

Coreógrafa e professora com formação em balé e dança contemporânea, Sandra Santos integrou companhias como a Cia de Dança do Palácio das Artes, o Grupo Corpo e a Quik Cia de Dança.

O espetáculo "Entre linhas", coreografado por Sandra Santos, explora a relação da dança com a sonoridade. José Luiz Pederneira/Divulgação

“VAGO MUNDO” E “ENTRE LINHAS”

Espetáculo do Grupo Experimental de Dança (GED) do Corpo Cidadão. Na terça (21/7), às 19h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes