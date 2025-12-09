Corpo Cidadão comemora 25 anos com espetáculo e exposição no Cine Brasil

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

No palco, os jovens sempre foram os protagonistas. Assim tem sido ao longo dos últimos 25 anos, desde que o Grupo Corpo criou o Corpo Cidadão como braço social da companhia, com o objetivo de democratizar o acesso à dança e a outras linguagens artísticas.



Essa trajetória será celebrada nesta terça-feira (9/12), no Cine Theatro Brasil, com a exposição fotográfica “Corpo Cidadão – 25 anos!” e as apresentações das coreografias “Sou”, “Entre linhas” e “K-Lica”, assinadas pelo Grupo Experimental de Dança (GED).

As três performances foram criadas por artistas formados pelo projeto. Luan Barcelos, coreógrafo de “Sou”, integrou o GED até se profissionalizar aos 16 anos, quando ingressou na Cia de Dança Sesiminas. Bailarino do Grupo Corpo atualmente, ele traduz em movimento a complexidade das identidades, memórias e pertencimentos.

Em consonância com a trilha de Numa Gama, “Sou” aborda a diversidade e a construção identitária como processos dinâmicos, em constante transformação.

“Entre linhas” é criação de Sandra Santos, que por muitos anos foi bailarina do Corpo e retorna ao projeto para desenvolver a coreografia centrada na ideia de “entre”, como local intermediário (“entre obras, leituras, programações, variações”).

Sandra investiga o espaço intermediário, simbólico e estrutural, apoiando-se na escuta e na musicalidade como forma de organizar trajetórias no espaço.

Já “K-Lica”, de Rudson Rocha, ex-aluno do Corpo Escola de Dança, traça um diálogo entre a dança contemporânea e a cultura do funk, especialmente a do passinho. Com trilha de Leonardo Molina, inspirada em cânticos do povo africano bantu e misturada a elementos urbanos do funk, o espetáculo reafirma a poesia das ruas e das periferias.

'K-lica', coreografia de Rudson Rocha, remete ao funk, ao passinho e à cultura criada nas ruas José Luiz Pederneiras/divulgação

“Os coreógrafos são jovens que viveram o Corpo Cidadão, se tornaram profissionais e voltam para devolver o que conquistaram. Isso é muito bonito”, diz Miriam Pederneiras, presidente do projeto.

“É um ciclo vivo: eles saem e voltam, trazendo sua expertise para formar novas gerações”, comenta.

Ao longo de 25 anos, o Corpo Cidadão contemplou 12 mil crianças e adolescentes com atividades voltadas à arte, formação e transformação social.

“As lembranças mais marcantes são ver crianças e adolescentes que mal sabiam o que era universidade e hoje estão formados nas mais diversas áreas ou se tornaram artistas profissionais”, relata Miriam. “É só dar oportunidade que os talentos despontam”, garante.



Patrocínio oscilante

Parte do percurso do projeto está reunida na exposição fotográfica que acompanha as apresentações. Nos primeiros anos, o Corpo Cidadão chegou a atender 1,2 mil crianças por ciclo, mas hoje trabalha com cerca de 200. Não por falta de demanda, explica a presidente, mas pela oscilação nos patrocínios. “A arte no país vive altos e baixos”, comenta Miriam.

Por outro lado, o projeto amadureceu. “Não abro mão de que cada criança seja olhada com muito carinho. Não precisa saber dançar, tocar ou desenhar. Cada uma aprende por um viés: pelo corpo, pela mente, pelos ouvidos. Nosso trabalho é descobrir como ajudá-la nesse processo individual”, destaca a presidente do Corpo Cidadão.



CORPO CIDADÃO



Exposição fotográfica “Corpo Cidadão: 25 anos!” e apresentação das coreografias “Sou”, “Entre linhas” e “K-Lica”. Nesta terça-feira (9/12), às 19h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingresso na bilheteria ou na plataforma Eventim.