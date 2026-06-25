Sidney Grandi lança o disco 'Atemporal' nesta quinta-feira (25/6)
Cantor e compositor faz show no Cine Theatro Brasil, com repertório formado por 17 canções. Dez delas integram o novo álbum
compartilheSIGA
O cantor, compositor e violonista Sidney Grandi lança seu sexto álbum de estúdio, “Atemporal”, com show nesta quinta-feira (25/6), às 19h30, no Cine Theatro Brasil. Dez canções autorais falam de memórias, inquietações sociais, afetos e experiências acumuladas ao longo de seus 77 anos de vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Grandi estreou na carreira artística aos 58 anos. Lançou os discos “Meu ideal” (2014), “Meu interior” (2018) e “Viver de arte” (2022), entre outros.
“Minha mãe era cantora lírica e meu pai sócio de um projeto que havia em BH, chamado Cine Grátis, que exibia filmes nas praças, na década de 1950. Ele recebia muitos álbuns para divulgar nos intervalos das projeções. Lá em casa era cheio de discos, tanto aquelas bolachas de 78 rotações, quanto LPs”, conta Grandi.
Leia Mais
Formado em administração, ele é dono de empresa, mas confessa: se pudesse voltar no tempo, teria seguido a carreira de músico. Sidney diz que o novo disco se chama “Atemporal” porque “tudo o que acontece no mundo é sempre igual, apesar da tecnologia, modernismo, fome, sentimento. As coisas do sentimento são atemporais” acredita.
Aos 77 anos, ele garante não ter “cabeça antiga”. “Uma das faixas se chama ‘Reação’, porque fala da necessidade de reagirmos às coisas. A letra diz: ‘Chega um dia em que a gente fica só’. O camarada já tem neto, não quer mais sair de casa. Domingo, fica esperando o filho, mas ele não chega, porque viajou para o sítio, coisas assim. Então, falo da necessidade de você não se entregar e tocar a vida, encontrar os amigos e pensar mais na saúde”, comenta.
“Parte das minhas músicas aconselha as pessoas, outras defendem a posição dos mais idosos nos dias de hoje. Em outras, mostro a esperança. Também cultivo a presença e a beleza da mulher. Trafego por muitas áreas”, diz. A sonoridade do novo álbum tem MPB e samba.
O show terá 17 músicas: as 10 faixas do disco, quatro inéditas e três de outros trabalhos do cantor e compositor. Grandi vai subir ao palco com Samy Erick (violão, guitarra, direção musical e arranjos), Serginho Silva (bateria), Sérgio Danilo (flauta), Luadson Constâncio (teclados), Stéfanni Lanza (voz e backing vocal), Sanchez “Chacal” Almeida (baixo e backing vocal) e Almin Bah (percussão).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
'ATEMPORAL'
Show de lançamento do disco de Sidney Grandi. Quinta-feira (25/6), às 19h30, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 2, à venda na plataforma Eventim e na bilheteria.