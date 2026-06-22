Isis Valverde: 'Tenho visto afirmações sobre mim que não são verdadeiras'

Após dias de repercussão envolvendo uma ação trabalhista movida por sua ex-cozinheira, Isis Valverde decidiu se manifestar publicamente.

A atriz recorreu aos stories do Instagram nesse domingo (21/6) para comentar o assunto pela primeira vez e contestar informações que, segundo ela, vêm sendo divulgadas de forma equivocada.

Sem citar diretamente os detalhes do processo, a artista afirmou que se sentiu incomodada com a maneira como o caso ganhou espaço nas redes e na imprensa.

"Nos últimos dias, tenho visto interpretações e afirmações sobre mim que não são verdadeiras", declarou.

Ao longo da mensagem, Isis fez questão de reforçar que sua trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo respeito às pessoas.

"Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso", reforçou.

A atriz também questionou o formato como as acusações passaram a ser debatidas publicamente. Sem mencionar nomes, ela criticou a disseminação de versões que considera distorcidas.

"Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas", afirmou.

No encerramento do desabafo, Isis agradeceu as manifestações de apoio recebidas nos últimos dias e demonstrou confiança de que os fatos prevalecerão.

"Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", escreveu.

Processo

O posicionamento de Isis Valverde ocorre meses após o encerramento de uma disputa judicial envolvendo uma cozinheira que trabalhou para a atriz entre 2014 e 2021.

Na ação, a ex-funcionária reivindicava o pagamento de valores relacionados a supostas jornadas excessivas de trabalho e ao acúmulo de funções, em uma cobrança superior a R$ 385 mil.

O processo chegou ao fim em novembro de 2025, quando um acordo entre as partes foi homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a decisão, a disputa foi oficialmente encerrada.

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