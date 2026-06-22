Quando comunidade e território são as artes: artistas indígenas e museus

No Brasil, há mais de 40 processos museológicos e museus indígenas, além da Rede Indígena de Memória e Museologia Social. É a partir de uma museologia indígena que esses museus elaboram compreensões da arte indígena integradas a suas cosmopolíticas, territórios e comunidades. Ao lado da noção de retomada, esses são alguns dos valores culturais presentes nas obras de arte identificados pelos povos indígenas no Brasil.

A partir das referências de artistas como Denilson Baniwa, Daiara Tukano e Benício Pitaguary, da museóloga Antônia Kanindé, da curadora Rosa Pitaguary e do professor da Licenciatura Intercultural da Unilab, Suzenalson Kanindé, escrevo sobre a exposição do artista Edgar Calel, intitulada “Ru Jub'ulik Achik – Aromas de um sonho”, em cartaz no Inhotim.

A artista Dyana Santos entregou em 30 de maio de 2026 à comunidade dos Arturos uma escultura do projeto Sementes da Memória, financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A obra foi realizada a partir das referências ao Adinkra Wawa Aba e às contas do rosário, bem como à coroa composta por sementes das lágrimas de Nossa Senhora que pertencera ao senhor Geraldo Arthur Camilo, um dos patriarcas da comunidade e primeiro rei congo de Minas Gerais.

A escultura estabelece diálogo direto com as referências culturais da comunidade dos Arturos, articulando memória, ancestralidade e território.

Em 2024, o Museu Indígena Pitaguary realizou, em parceria com o Sobrado Dr. José Lourenço, a exposição “Somos todos parentes – Benício Pitaguary”. A mostra apresentou 15 obras de Benício Pitaguary recriadas por integrantes da Juventude Indígena Pitaguary da Aldeia Monguba, localizada no município de Pacatuba, no Ceará. A exposição contou com curadoria coletiva de Ana Clécia Pitaguary, Antonia Kanindé, Madson Pitaguary, Philip Bandeira, Rachel Medina, Rosa Pitaguary e Thalia Pitaguary.

Entre março e maio de 2026, a Galeria Nowhere, em Lisboa, apresentou a pesquisa “Como olhar junto”, desenvolvida pela artista Luiza Baldan em colaboração com a Biblioteca Comunitária da Cova do Vapor, pequeno povoado litorâneo situado no encontro entre o Tejo e o Atlântico português.

Ao longo do século passado, a paisagem da localidade foi profundamente reconfigurada pelo avanço do mar. A história da biblioteca se entrelaça à história das pessoas que vivenciam a experiência comunitária vinculada às transformações do território e às lutas de uma vida vivida com a casa nas costas.

As noções de comunidade e território também orientam os caminhos da exposição de Edgar Calel, artista kaqchikel-maia de Chi Xot, San Juan Comalapa, Guatemala, com curadoria de Beatriz Lemos e Lucas Menezes. A família do artista esteve presente no Inhotim, contribuindo para a montagem da exposição, seus ritos e performances.

A relação entre território e terra aparece como elemento estruturante da mostra: o milharal assume valor escultórico, enquanto o milho e a fartura tornam-se marcadores do trabalho, da festa e da alegria comunitária. Do mesmo modo que a família atua junto ao artista, o artista atua junto à família nos momentos da colheita do milho.

Ao lermos os títulos das obras apresentadas por Edgar Calel, podemos compreender as dimensões espirituais que fazem parte da importância da presença quando se referem aos avós: estar diante deles e, ao mesmo tempo, preparar oferendas, criando lugares sagrados. Dos cantos ao gesto de embalar, da consciência da dimensão do corpo enquanto osso, que precisa ser encarnado, seja mulher-terra ou jaguar, pessoa completa.

Ser comunidade compõe a existência comum, situada no tempo e no espaço, envolvendo as temporalidades dos mais velhos, dos mais novos, daqueles que viajam e daqueles que ficam. O território é terra fértil que se move: da montanha da cura ao fogo e às cinzas, protegendo, firmando, sendo pessoa junto de outras pessoas, com lembranças e esquecimentos, aromas e sonhos.

Segundo o artista Denílson Baniwa, para o movimento indígena, a noção de retomada é o que articula política e arte, identidade e memória. Assim, ao ocupar instituições e tomar espaços historicamente negados, o artista indígena não reivindica apenas a parede da exposição; reivindica o território a partir da ocupação do espaço artístico.

Para Benício Pitaguary, os grafismos indígenas constituem formas de construção e fortalecimento da memória e da identidade, produzidas a partir das vivências indígenas em seus próprios territórios. Para Edgar Calel, a arte é feita para sua comunidade e para seus ancestrais.

* Carolina Ruoso é doutora em história da arte pela Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne e professora de teoria, crítica e história da arte na Escola de Belas Artes da UFMG

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“RU JUB'ULIK ACHIK' – AROMAS

DE UM SONHO”

Exposição de Edgar Calel. Em cartaz até 2027, na Galeria Lago do Instituto Inhotim (Rua B, 20, Brumadinho). Funciona de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; sábado, domingo e feriado, das 9h30 às 17h30. Ingressos: R$ 65 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Entrada franca às quartas-feiras e no último domingo de cada mês. Informações e vendas: www.inhotim.org.br