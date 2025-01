Inhotim anuncia mostras de Pedro Moraleida e de artistas indígenas em 20

Arte, natureza e território são os temas que pautarão a agenda do Instituto Inhotim em 2025. Em fevereiro, a artista Grada Kilomba estará de volta com o segundo ato de performance que faz parte da obra “O barco”, em cartaz desde 2024 na Galeria Galpão, com participação de um grupo formado majoritariamente por artistas da região do Inhotim.

"O barco" projeto abarca poesia, instalação e as novas performances, marcadas para 8 e 9 de fevereiro, às 14h.

Em 26 de abril, será aberta na Galeria Claudia Andujar exposição dos artistas indígenas Denilson Baniwa, Paulo Desana, Edgar Kanaykõ, Uyra e Elvira Espejo.

O artista mineiro Pedro Moraleida (1977-1999) ganha vasta exposição de seus trabalhos a partir de 17 de outubro. Nesse mês, Inhotim vai abrir a Galeria Oficina. O instituto receberá também obras do guatemalteco Edgar Calel e escultura ao ar livre de Lais Myrrha.

O festival musical Jardim Sonoro estará de volta em 12 e 13 de julho – a primeira edição, em 2024, atraiu 9 mil pessoas. Cantores e bandas serão anunciados neste trimestre.

O centro de arte contemporânea de Brumadinho funciona de quarta a sexta, das 9h30 às 16h30; sábados e domingos, das 9h30 às 17h30. Neste mês de janeiro, abre também às terças-feiras. Ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).