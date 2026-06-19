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James Burrows, diretor de 'Friends', morre aos 85 anos

Burrows ganhou 11 prêmios Emmy e dirigiu mais de 1.000 episódios de grandes programas, nos quais também trabalhou como produtor e roteirista

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Repórter
19/06/2026 22:00 - atualizado em 20/06/2026 09:57

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James Burrows
James Burrows foi um dos pioneiros das sitcoms filmadas com várias câmeras crédito: AFP/FREDERIC J. BROWN

O diretor de TV americano James Burrows, responsável por séries como "Friends" e "Cheers", morreu nessa sexta-feira (19), aos 85 anos, informou sua família.

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"Celebramos a vida extraordinária e o legado duradouro de James 'Jimmy' Burrows, que morreu em paz hoje", diz o comunicado da família, que não informou o local da morte.

Burrows ganhou 11 prêmios Emmy e dirigiu mais de 1.000 episódios de grandes programas, nos quais também trabalhou como produtor e roteirista. Ele foi um dos pioneiros das sitcoms filmadas com várias câmeras.

Sua carreira começou na década de 1970, quando ele dirigiu episódios de "The Mary Tyler Moore Show", "Laverne & Shirley" e "The Bob Newhart Show". Seu primeiro Emmy foi conquistado pela direção de "Taxi", uma comédia inovadora, estrelada por Danny DeVito, Andy Kaufman e Tony Danza.

Burrows dirigiu 236 episódios de "Cheers", que criou com seu colaborador de longa data James Brooks, assim como a série "Frasier". Entre os outros sucessos do diretor estão "The Big Bang Theory" e "Mike & Molly".

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Recentemente, Burrows foi para a frente das câmeras e interpretou a si mesmo em "The Comeback", em que se reuniu com Lisa Kudrow, uma das estrelas de Friends.

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"Por mais de cinco décadas, Burrows foi um dos diretores mais influentes e queridos da história da televisão. Como um diretor lendário, mestre e força criativa, ajudou a formar gerações da comédia e deu uma alegria incalculável a audiências de todo o mundo", declarou sua família. 

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