Morre Jack Betts, ator de ‘Homem-Aranha’ e ‘Friends’ aos 96 anos

O ator Jack Betts, conhecido por sua longa carreira no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 96 anos enquanto dormia em sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por seu sobrinho, Dean Sullivan, ao site The Hollywood Reporter. A causa da morte não foi revelada.

Com uma trajetória que atravessa décadas e diversos gêneros, Betts ficou marcado por papéis em grandes produções como “Homem-Aranha” (2002), “Friends” e “Everybody Loves Raymond”, além de uma carreira de destaque nos faroestes espaguete – produções de bang-bang produzidas na Itália – nas décadas de 1960 e 1970.

Na versão de 2002 do Amigo da Vizinhança, Betts interpretou Henry Balkan, membro do conselho da Oscorp. É ele quem comunica a Norman Osborn (Willem Dafoe) que será afastado da empresa — provocando a vingança do vilão Duende Verde, que transforma os conselheiros em esqueletos durante um ataque à Times Square.

Já em Friends, Betts fez uma participação especial no episódio “The One With Joey’s New Brain”, da sétima temporada da série. Ele viveu Tom, um ator envolvido nas tramas da novela fictícia “Days of Our Lives”, contracenando com Joey Tribbiani (Matt LeBlanc).

Nascido em 11 de abril de 1929, em Jersey City, Nova Jersey, Jack Fillmore Betts afirmou ser parente do 13º presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore. Aos 10 anos, mudou-se com a família para Miami, onde começou a se interessar por atuação após assistir a “O morro dos ventos uivantes”, com Laurence Olivier. Estudou teatro na Universidade de Miami e iniciou sua carreira nos palcos, chegando à Broadway em 1953.

Betts também integrou o prestigiado Actors Studio, onde estudou com o lendário Lee Strasberg e atuou em peças dirigidas por Elia Kazan. Nos anos 1960 e 1970, adotou o nome artístico Hunt Powers para estrelar cerca de 15 faroestes produzidos na Itália, como “Sugar Colt” (1966). Apesar de não ter alcançado a fama mundial de contemporâneos como Clint Eastwood, Betts conquistou reconhecimento por seu talento e versatilidade.

Na televisão, atuou em diversas novelas populares dos Estados Unidos, incluindo “One Life to Live”, onde interpretou o Dr. Ivan Kipling, além de passagens por “General Hospital”, “The Doctors”, “Another World” e “All My Children”. Além dos papéis mais conhecidos, Betts também viveu o icônico Drácula em uma produção da Broadway e fez participações em séries de sucesso como “My Name is Earl”.

Amigo íntimo da atriz Doris Roberts, com quem contracenou em “Everybody Loves Raymond", Betts morou com ela por muitos anos até a morte da colega, em 2016. Fãs da série prestaram homenagem nas redes sociais e esclareceram que, embora muito próximos, os dois nunca foram casados.