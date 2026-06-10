CCXP em alta: veja as novidades de 2026

A venda geral de ingressos para a CCXP26 começa nesta quarta-feira (10/), a partir das 12h. O festival de cultura pop acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro no São Paulo Expo. As entradas estão disponíveis com preços a partir de R$ 170, exclusivamente no site Mundo Ticket.

As credenciais podem ser adquiridas para um dia específico (quinta, sexta, sábado ou domingo) ou para os quatro dias do evento. Também estão disponíveis o Epic Pass e o novo Ingresso Coringa. Nesta terça-feira (9/6), o público que comprou o Epic Pass na edição anterior teve acesso a uma venda antecipada.

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Os visitantes podem ainda adquirir experiências adicionais, como o Thunder Pass e o Camarote Omelete, para tornar a visita mais completa.

Ingresso Coringa

Uma das novidades da CCXP26 é o Ingresso Coringa, que permite ao público garantir a presença no festival sem definir a data de imediato. Com ele, o visitante pode escolher entre quinta, sexta, sábado ou domingo para ir ao evento, com prazo para a decisão até 1º de dezembro.

Nel acesso ao dia escolhido é garantido, mesmo que os ingressos para aquela data já estejam esgotados. A modalidade também dá direito à Spoiler Night, noite exclusiva que ocorre em 2 de dezembro. O Ingresso Coringa custa R$ 599 no primeiro lote e não possui opção de meia-entrada.

Outras modalidades e benefícios

Quem busca uma experiência mais exclusiva pode optar pelo Thunder Pass, que garante assento reservado no Palco Thunder por R$ 1.099. Outra opção é o Camarote Omelete, que oferece um lounge VIP e alimentação por R$ 1.289. Ambos são válidos por dia, não servem como ingresso e são intransferíveis.

O Ingresso Social também está disponível. A modalidade permite a compra da entrada mediante uma doação de R$ 10, valor já somado ao preço final. A arrecadação será destinada ao programa Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica.

Já o Epic Pass garante acesso aos quatro dias de evento e à Spoiler Night com um acompanhante. O pacote inclui benefícios como:

Kit Epic Pass: bolsa, porta-pôster, pin, meias e o pôster oficial da edição.

Epic Service: entrada exclusiva, banheiros reservados e acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral.

Descontos: 10% em produtos da CCXP Store.

Experiências: 1 foto digital ou 1 autógrafo com um artista convidado.

Pré-venda: direito à compra de até 4 ingressos na pré-venda da CCXP27.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria