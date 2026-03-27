C6 Fest 2026: line-up internacional e nacional que você não pode perder

O C6 Fest 2026 surge como um dos principais eventos musicais em São Paulo, reunindo artistas de diferentes gerações e gêneros em quatro dias de programação no Parque Ibirapuera. A proposta do festival é oferecer um panorama amplo da música contemporânea. Por isso, integra nomes consagrados, apostas da cena atual e projetos que exploram novas linguagens sonoras. A quarta edição reforça a presença do festival no calendário cultural brasileiro, com datas marcadas entre 21 e 24 de maio de 2026.

Com um elenco que passa pelo rock, jazz, indie, pop e música eletrônica, o C6 Fest se organiza em múltiplos palcos espalhados pelo parque e por espaços culturais do entorno. Além dos shows, o evento investe em áreas de convivência, gastronomia e experiências imersivas de escuta. Assim, a programação destina-se a atrair tanto o público que acompanha festivais desde os anos 1980 e 1990 quanto quem descobriu recentemente novas cenas musicais pelas plataformas digitais.

A quarta edição reforça a presença do festival no calendário cultural brasileiro, com datas marcadas entre 21 e 24 de maio de 2026 – depositphotos.com / thenews2.com



C6 Fest 2026: o que torna o festival diferente?

A palavra-chave central para entender o evento é C6 Fest 2026, como um ponto de encontro entre estilos, gerações e públicos. O line-up reúne nomes como The xx, Robert Plant, Beirut, Branford Marsalis, Paralamas do Sucesso com participação de Nação Zumbi, além de artistas que ganharam destaque mais recente, como Dijon, Wolf Alice e Oklou. Portanto, a curadoria busca apresentar tanto referências históricas da música mundial quanto projetos experimentais que apontam para tendências futuras.

Um dos destaques é a amplitude geográfica da programação. Afinal, estão representados artistas do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Gana, Tunísia, Tanzânia e Guatemala, entre outros países. Portanto, essa diversidade reforça o caráter internacional do C6 Fest 2026, que se posiciona como um festival de descoberta, convidando o público a circular entre palcos e propostas sonoras muito distintas ao longo dos quatro dias.

Como funciona a programação do C6 Fest 2026?

A estrutura do C6 Fest 2026 divide-se em eixos que ocupam diferentes espaços do Parque Ibirapuera. Nas primeiras noites, 21 e 22 de maio, o foco está no Auditório Ibirapuera, com a série C6 Jazz, com foco no jazz e suas vertentes. Nesses dias, o público encontra apresentações de nomes como Branford Marsalis, Hermeto Pascoal Big Band, Brandee Younger e Anouar Brahem Quartet, entre outros projetos que exploram improvisação, fusões de linguagens e diálogos com ritmos de diversas partes do mundo.

Já no fim de semana, 23 e 24 de maio, os palcos externos assumem o protagonismo. A Arena Heineken e a Tenda MetLife recebem shows de rock, indie, pop e outras sonoridades, com atrações como The xx, Matt Berninger, Wolf Alice, Paralamas do Sucesso, BaianaSystem com convidados, Benjamin Clementine, Lykke Li, Magdalena Bay e vários nomes em ascensão. No mesmo período, o edifício Pacubra Pavilhão das Culturas Brasileiras concentra a programação de música eletrônica, comandada por DJs de projeção internacional.

À noite, o Auditório Ibirapuera ganha um novo formato com o C6 Lab, projeto que acontece no sábado e no domingo, sempre às 23h. A proposta é oferecer uma experiência de escuta mais concentrada, com uma atração por noite em clima intimista e repertórios esteticamente mais desafiadores. Assim, o C6 Fest 2026 se divide entre grandes shows a céu aberto e apresentações em ambiente fechado, permitindo que o público transite entre climas diferentes durante o festival.

Quais são os tipos de ingressos e passaportes disponíveis?

Para acompanhar o C6 Fest 2026, o público encontra diversas modalidades de ingresso, com separação por dia, espaço e tipo de experiência. Os bilhetes diários dão acesso aos palcos externos do fim de semana ou às noites de jazz e C6 Lab no Auditório Ibirapuera. Ademais, há também passaportes que reúnem dois dias de programação em um mesmo eixo, voltados para quem pretende acompanhar o festival de forma mais completa.

Ingressos diários Arena Heineken, Tenda MetLife e Pacubra (23 e 24 de maio): opções de inteira e meia-entrada para o público geral, além de valores reduzidos para clientes C6 Bank.

opções de inteira e meia-entrada para o público geral, além de valores reduzidos para clientes C6 Bank. Ingressos diários Auditório Ibirapuera (21 e 22 C6 Jazz / 23 e 24 C6 Lab): venda separada para as noites de jazz e para as sessões de escuta profunda do fim de semana.

venda separada para as noites de jazz e para as sessões de escuta profunda do fim de semana. Passaporte C6 Jazz: acesso às duas noites de jazz, 21 e 22 de maio, na plateia interna do Auditório Ibirapuera.

acesso às duas noites de jazz, 21 e 22 de maio, na plateia interna do Auditório Ibirapuera. Passaporte Arena Heineken / Tenda MetLife / Pacubra: ingresso integrado para os dois dias de shows nos palcos externos, 23 e 24 de maio.

A compra ocorre pelo site oficial de vendas que a produção indica e em ponto físico sem taxa de conveniência, instalado na bilheteria do Allianz Parque até maio de 2026, em dias e horários específicos. Clientes C6 Bank contam com pré-venda exclusiva nos dias 12 e 13 de novembro, além de desconto de 20% sobre o valor dos ingressos, incluindo meia-entrada, desde que utilizem cartão de crédito do banco. A venda para o público em geral está programada para começar em 14 de novembro.

Os bilhetes diários dão acesso aos palcos externos do fim de semana ou às noites de jazz e C6 Lab no Auditório Ibirapuera – depositphotos.com / bonandbon



O que o público encontra além dos shows no C6 Fest 2026?

O C6 Fest 2026 também se apresenta como uma experiência de permanência prolongada no Parque Ibirapuera. O Village, área tradicional do festival, funciona como um espaço de convivência com restaurantes, bares e pontos de descanso. A curadoria gastronômica busca combinar estabelecimentos já conhecidos em São Paulo com novas propostas, formando um ambiente em que o público pode permanecer entre um show e outro sem precisar sair do local.

Além da programação musical, o desenho de luz, a cenografia e a ocupação dos espaços do parque são planejados para destacar o cenário modernista do Ibirapuera e incentivar a circulação entre arenas e tendas. A curadoria geral, assinada por Hermano Vianna e Ronaldo Lemos nos palcos abertos e C6 Lab, e por Pedro Albuquerque e Lourenço Rebetez na frente de jazz, reforça a ideia de que o C6 Fest 2026 funciona como um mapa sonoro, no qual o público monta o próprio roteiro, alternando entre grandes shows, apresentações mais intimistas e experiências de pista.

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Escolher os dias de interesse: jazz, palcos externos, C6 Lab ou combinação de todos. Definir o tipo de ingresso: diário ou passaporte, considerando a programação desejada. Verificar horários de abertura dos portões e distribuição dos palcos pelo parque. Planejar pausas no Village, incluindo alimentação e momentos de descanso. Consultar previamente a grade de horários para organizar deslocamentos entre as atrações.

Assim, o C6 Fest 2026 se consolida como um encontro em que o público explora diferentes linguagens musicais em um dos principais parques de São Paulo, com estrutura pensada para acomodar tanto quem quer ver um show específico quanto quem prefere passar o dia inteiro circulando entre sons, palcos e experiências.