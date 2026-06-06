Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em sua primeira edição, o Festival Literário Internacional de Minas Gerais (FliMinas) aposta na diversidade temática e na formação de leitores para se firmar no circuito cultural do estado. Deste domingo (7/6) a 13 de junho, o evento chega ao Expominas, reunindo cerca de 230 autores e 700 editoras em programação que inclui debates, lançamentos, oficinas e encontros literários.

Entre os destaques, Paula Pimenta, Ailton Krenak e Itamar Vieira Junior, que, de acordo com a curadoria, representam diferentes vertentes da produção literária nacional. Paula abre a programação, neste domingo, às 15h. Krenak participa de bate-papo na segunda-feira (8/8), às 19h. E Itamar encerra a agenda de convidados principais no dia 13, às 15h.

Para o curador-geral do festival, o escritor José Santos, o objetivo do FliMinas é ampliar um movimento já consolidado em Minas Gerais, estado que concentra festivais literários em diferentes cidades. “São muitos movimentos que levaram a essa formação de público expressiva aqui em Minas. Tanto que existe possibilidade e espaço para se fazer mais coisa ainda”, afirma.

Além de Paula, Krenak e Itamar, a programação conta ainda com participação de Carlos Herculano Lopes, Maria Esther Maciel e Márcio Borges, entre outros. O recorte internacional é voltado à produção literária africana de língua portuguesa. Na programação internacional, os angolanos Miguel de Sermões e Paulo Chavonga, e o bissau-guineense Eliseu Banori.

A ideia, de acordo com a curadoria, é ampliar o repertório dos leitores brasileiros para além de escritores já conhecidos do público, frequentemente publicados no país, caso de José Eduardo Agualusa e Mia Couto. “Existe outra geração pedindo passagem”, ressalta Santos.

A temática ambiental também terá espaço. Um dos eixos da programação, “Livro e natureza”, dialoga com a Semana do Meio Ambiente e terá como principal convidado Ailton Krenak, referência nos debates sobre povos originários, crise climática e modelos de desenvolvimento. O eixo contará ainda com a participação dos biólogos e escritores Lucas Carrara e Luciane Faria, que desenvolvem pesquisas sobre conservação ambiental na Serra do Cipó.

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“FLIMINAS”

Deste domingo (7/6) a 13 de junho, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira). Domingo a sexta-feita, das 8h às 21h; sábado, das 8h às 17h. Ingressos à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), no local ou pelo site hpltickets.com.br. Os valores são referentes a um único acesso. Programação completa no site fliminas.com.