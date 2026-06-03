Cacá Gontijo, revelação da ficção científica, lança 'Quando eles vieram'

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Ainda pouco explorada na literatura brasileira, a ficção científica é o gênero em que o jovem escritor Cacá Gontijo vem apostando desde muito cedo. Ele acaba de lançar “Quando eles vieram” (Gutenberg), cujo enredo trata de invasões alienígenas, viagens no tempo, colapso da humanidade e disputas interplanetárias. O autor imagina um futuro em que a população da Terra vive escondida no subsolo após a devastação do planeta pelos extraterrestres carcons.

“Quando eles vieram” é o sexto título da produção que Gontijo, de 18 anos, iniciou aos 9, com “Bestiário das criaturas”, antologia com dragões, serpentes e outros seres fantásticos. Ele é autor da trilogia “Necromance e a conquista do planeta dos dragões”, “Operação Necromance: o confronto” e “Necromance e a origem da guerra: o lorde do ódio”.

Lançado em 2021, “Dominação total da escuridão”, o quinto livro de Cacá, marcou a guinada que resultou em “Quando eles vieram”. “Encerrei a trilogia porque senti que precisava mudar algumas coisas, estava difícil continuar aquela história do (personagem) Necromance, então o 'Dominação total da escuridão' é o reinício, nova saga da qual 'Quando eles vieram' faz parte, com um novo personagem, chamado Arquivo. Pretendo seguir contando a história dele nos próximos livros”, diz.

Arquivo lidera a resistência formada por sobreviventes de diferentes planetas, que decide voltar no tempo para impedir o início da invasão que causou a destruição dos universos. Ao chegar à Terra, séculos antes da catástrofe, ele tenta alertar os humanos sobre a ameaça iminente, mas é tratado como louco e ignorado pelas autoridades.

Quando os carcons iniciam sua ofensiva brutal, Arquivo encontra apoio em um pequeno grupo disposto a enfrentar o colapso global, buscando a tecnologia capaz de deter os invasores. Gontijo diz que, ao escrever sobre a invasão alienígena, abordou o ceticismo das pessoas em relação a essa possibilidade, do medo do desconhecido e da incapacidade humana de agir coletivamente diante de crises globais.

“A primeira ideia foi tratar da desconfiança da população em relação ao que Arquivo dizia e também imaginar uma invasão nada grandiosa. É um grupo de alienígenas que, mesmo pequeno, conquista o planeta, porque nós não estávamos preparados, não demos atenção aos alertas”, detalha.

Aos 11 anos, Cacá Gontijo já participava de eventos literários Divulgação

O prefácio de “Quando eles vieram” é assinado pelo cineasta Carlos Saldanha, que destaca a criação de “mitologia completamente nova” e chama a atenção para a importância da ficção científica produzida no Brasil. Saldanha dirigiu “A Era do Gelo 2”, “A Era do Gelo 3”, “Rio” e “Rio 2”, entre outros filmes de animação, além de codirigir o primeiro “A Era do Gelo” e “Robôs”.

Cacá Gontijo teve incentivo da família para consumir literatura e cinema. As primeiras inspirações, ainda criança, vieram das mitologias grega e nórdica. “Depois, comecei a me interessar por filmes de ficção científica e aí vieram 'Star Wars' e 'Duna', minhas principais referências. Meu pai sempre me estimulou a ver filmes e sempre li bastante, principalmente por causa da minha avó”, diz o jovem autor.

RPG

O menino escrevia à mão, na escola e em casa, descrevendo seres fantásticos. Um belo dia, reuniu esses escritos e mostrou para a mãe, sua maior incentivadora. Assim surgiu “Bestiário das criaturas”, em 2017. Gontijo é também mestre em RPG e produz conteúdo digital voltado para esse universo, com milhares de seguidores em suas redes sociais.

De acordo com ele, sua criação se volta para áreas bem distintas. “No início, tinha a ideia de que era tudo a mesma coisa, mas depois, quando comecei a me aprofundar como mestre no RPG, fui vendo que são dois campos de criação muito diferentes. O fundamento é o mesmo, criar uma história, mas a forma de estruturar varia. Na literatura, você tem que ser descritivo, imaginar os cenários e se aprofundar nos personagens, desenvolvendo a trama. No RPG, você está mais condicionado ao que o público quer. O direcionamento é externo”, explica.

Cinema

O livro “Quando eles vieram” é dedicado ao produtor de cinema Beto Gauss, que, segundo Cacá Gontijo, tem grande importância em sua jornada.

“Eu o conheci através do meu padrasto e ele acabou virando um grande amigo. Beto trabalhou na série 'Cidade invisível', dirigida por Carlos Saldanha. Ele sempre me abriu portas, me levou para editoras maiores, é um cara que está sempre me apoiando. Quero fazer faculdade de cinema”, diz o jovem autor mineiro.

Gutenberg/divulgação

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“QUANDO ELES VIERAM”

• Livro de Cacá Gontijo

• Gutenberg/Autêntica

• 240 págs.

• R$ 67,90