Assine
overlay
Início Cultura
Literatura brasileira

AML inicia celebrações pelo centenário de Laís Corrêa de Araújo

Neste sábado (30/5), lançamento do livro 'Da invenção ao inventário' e palestras serão realizados às 10h, na sede da Academia Mineira de Letras

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
29/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Laís Corrêa de Araújo olha para a câmera, tendo ao fundo estantes da biblioteca de sua casa na Rua Cristina, em BH
Laís Corrêa de Araújo na biblioteca de sua casa na Rua Cristina, no Bairro Santo Antônio, ponto de encontro de intelectuais na capital mineira crédito: Cristina Horta/EM/D.A Press/25/7/2000

Destaque da literatura brasileira do século 20, a mineira Laís Corrêa de Araújo (1927-2006) será homenageada neste sábado (30/5), na Academia Mineira de Letras. O evento dá início às comemorações do centenário de nascimento da escritora, reunindo pesquisadores de sua obra e o filho dela, Carlos Ávila, jornalista e poeta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Constância Lima Duarte, organizadora do livro “Da invenção ao inventário: heranças de Laís Corrêa de Araújo”, que será lançado no evento, explica que a data oficial do centenário será celebrada em 3 de maio de 2026. “Estamos nos preparativos. Fica sendo um ano de Laís Corrêa, porque ela merece muito”, diz a professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG.

Leia Mais

A homenagem surgiu a partir do trabalho desenvolvido pelo grupo Mulheres em Letras, coordenado por Duarte, dedicado ao estudo da autoria feminina. O coletivo escolhe escritoras para aprofundar pesquisas sobre as respectivas obras, promovendo grupos de estudo, encontros e debates.

Laís Corrêa de Araújo publicou artigos, ensaios, poemas, críticas literárias e livros infantis, além de atuar como tradutora.

Também trabalhou em jornais, como o Estado de Minas e o Diário de Minas, deixando contribuição intelectual ampla e diversa.

“Foi uma escritora mineira, brasileira, com obra muito rica. A produção intelectual dela é valiosa”, afirma Constância. “Acho da maior importância esse reconhecimento do valor da produção literária e da importância intelectual de Laís Corrêa de Araújo.”

Cada integrante do Mulheres em Letras se dedicou a um gênero ou aspecto específico da obra de Laís. O resultado está reunido no livro que será lançado neste sábado.

“Concluímos que (a pesquisa) não poderia ficar apenas entre nós, meia dúzia de colegas e professoras que conheciam bastante a obra dela. Era realmente necessário divulgá-la, e o livro se propunha a isso”, afirma Constância Duarte, responsável pelos estudos sobre a poesia e os ensaios da autora.

Poema de Affonso Ávila

Familiares de Laís também participam da publicação. Filhas, filho e sobrinho escreveram depoimentos sobre ela. O livro ainda reúne os “Sonetos à amada gestante”, de Affonso Ávila (1928-2012), marido da intelectual e um dos nomes mais importantes da literatura brasileira.

“Todos os ensaios e artigos vão trazer luz à leitura da obra da Laís, tanto para novos leitores quanto para quem já a conhecia. Especialistas, professores universitários e doutoras em literatura se dedicaram a abrir perspectivas e mostrar esta obra para outros leitores”, conclui.

O encontro contará também com os estudiosos Carol Barreto, Imaculada Nascimento, Kelen Benfenatti e Luciana Pimenta, além de Rogério Tavares, ocupante da cadeira número 8 da Academia Mineira de Letras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


“DA INVENÇÃO AO INVENTÁRIO: HERANÇAS DE LAÍS CORRÊA DE ARAÚJO”

Lançamento de livro e palestra. Neste sábado (30/5), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia 1.466, Lourdes). Entrada franca.

Tópicos relacionados:

academia-mineira-de-letras literatura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay