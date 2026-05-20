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Cantora Cher completa 80 anos

Do sucesso ao lado de Sonny Bono nos anos 1960 ao Oscar de melhor atriz por "Feitiço da Lua" (1987), a artista atravessou diferentes fases do entretenimento

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
20/05/2026 09:39

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Cantora Cher completa 80 anos hoje
Cantora Cher completa 80 anos hoje crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cher, que completa 80 anos nesta quarta-feira (20/5), acumulou sucessos na música, na televisão e no cinema. Do sucesso ao lado de Sonny Bono nos anos 1960 ao Oscar de melhor atriz por "Feitiço da Lua" (1987), a artista atravessou diferentes fases da indústria do entretenimento - sem jamais perder a relevância.

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Ao longo de mais de seis décadas de carreira, ela vendeu mais de 100 milhões de discos, emplacou hits em diferentes décadas e ajudou a popularizar o uso criativo do Auto-Tune com o sucesso de "Believe", em 1998. Além disso, Cher também virou um dos principais ícones LGBTQIA+ da cultura pop.

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A cantora, atriz e apresentadora também acumula histórias inusitadas. Cher já contou que perseguiu um assaltante pelas ruas de Nova York ao lado de Meryl Streep, ajudou na transferência de um elefante para um santuário no Camboja e dirigiu um táxi de madrugada.

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