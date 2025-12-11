Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Cantora Cher está prestes a se casar com namorado 40 anos mais jovem, afirma jornal britânico

RF
Redação Flipar
  • Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima teria afirmado que isso
    Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima teria afirmado que isso "não pesa" na relação. Foto: Reproduc?a?o Instagram @cher
  • Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas.
    Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. "Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito", disse ela em novembro, ao programa “CBS Mornings”. Foto: Reproduc?a?o/CBS Sunday Morning
  • Juntos desde 2022, Cher e Edwards moram na mansão da artista em Malibu e fazem aparições públicas frequentes.
    Juntos desde 2022, Cher e Edwards moram na mansão da artista em Malibu e fazem aparições públicas frequentes. Foto: Reprodução
  • Segundo a cantora, o produtor musical também não encara a idade como um problema: “Ele diz: ‘Você fica mais velha, mas seu espírito é jovem’”.
    Segundo a cantora, o produtor musical também não encara a idade como um problema: “Ele diz: ‘Você fica mais velha, mas seu espírito é jovem’”. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Na época em que eles começaram a ser vistos juntos, Cher rebateu críticas de seguidores nas redes sociais: “Não dou a menor bola para o que qualquer um pensa. Estamos felizes e não incomodamos ninguém.”
    Na época em que eles começaram a ser vistos juntos, Cher rebateu críticas de seguidores nas redes sociais: “Não dou a menor bola para o que qualquer um pensa. Estamos felizes e não incomodamos ninguém.” Foto: Reproduc?a?o Instagram @cher
  • Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman.
    Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman. Foto: Flickr – Gage Skidmore
  • Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen.
    Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen. Foto: Reproduc?a?o
  • Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia.
    Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia. Foto: Wikimedia Commons/Casablanca Records
  • Apelidada de
    Apelidada de "Deusa do Pop", ela se destacou em múltiplas áreas, tornando-se uma das poucas pessoas a ganhar um Oscar, um Grammy, um Emmy e um Globo de Ouro. Foto: Reproduc?a?o
  • Sua trajetória começou nos anos 1960, quando formou a dupla folk-rock Sonny e Cher, ao lado de seu então marido, Sonny Bono.
    Sua trajetória começou nos anos 1960, quando formou a dupla folk-rock Sonny e Cher, ao lado de seu então marido, Sonny Bono. Foto: Wikimedia Commons/CBS
  • O sucesso veio rapidamente com a canção “I Got You Babe”, lançada em 1965, que se tornou um hino da época e impulsionou a ascensão do duo na música e na televisão.
    O sucesso veio rapidamente com a canção “I Got You Babe”, lançada em 1965, que se tornou um hino da época e impulsionou a ascensão do duo na música e na televisão. Foto: Wikimedia Commons/ABC Television
  • Após o fim da parceria profissional e conjugal com Sonny, Cher consolidou sua carreira solo, emplacando sucessos nas décadas de 1970 e 1980.
    Após o fim da parceria profissional e conjugal com Sonny, Cher consolidou sua carreira solo, emplacando sucessos nas décadas de 1970 e 1980. Foto: Flickr - M Abancourt
  • Foi tambÃ©m nos anos 1980 que ela comeÃ§ou a conquistar notoriedade como estrela do cinema, inclusive ganhando o Oscar de Melhor Atriz por
    Foi tambÃ©m nos anos 1980 que ela comeÃ§ou a conquistar notoriedade como estrela do cinema, inclusive ganhando o Oscar de Melhor Atriz por "FeitiÃ§o da Lua", de 1987. Foto: Reproduc?a?o
  • Ela também estrelou filmes de sucesso como
    Ela também estrelou filmes de sucesso como "Marcas do Destino", de 1985, e "As Bruxas de Eastwick", de 1987. Foto: Reproduc?a?o
  • Na mÃºsica, Cher conseguiu se reinventar nos anos 1990, quando lanÃ§ou
    Na mÃºsica, Cher conseguiu se reinventar nos anos 1990, quando lanÃ§ou "Believe", em 1998, um dos Ã¡lbuns mais marcantes do inÃ­cio da era digital. Foto: Divulgac?a?o
  • A faixa-título não apenas se tornou um fenômeno global como também popularizou o uso artístico do Auto-Tune (ferramenta de correção vocal), influenciando toda a indústria musical.
    A faixa-título não apenas se tornou um fenômeno global como também popularizou o uso artístico do Auto-Tune (ferramenta de correção vocal), influenciando toda a indústria musical. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, parceria histórica com o estilista Bob Mackie e pela postura franca sobre temas sociais, incluindo direitos LGBT+ e igualdade de gênero.
    Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, parceria histórica com o estilista Bob Mackie e pela postura franca sobre temas sociais, incluindo direitos LGBT+ e igualdade de gênero. Foto: Flickr - Raph_PH
  • Mesmo após ultrapassar os 70 anos, Cher continua na ativa lançando álbuns, realizando turnês, e participando de filmes como
    Mesmo após ultrapassar os 70 anos, Cher continua na ativa lançando álbuns, realizando turnês, e participando de filmes como "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo", de 2018. Foto: Reproduc?a?o @cher
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay