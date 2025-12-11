Celebridades e TV
Cantora Cher está prestes a se casar com namorado 40 anos mais jovem, afirma jornal britânico
Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima teria afirmado que isso "não pesa" na relação. Foto: Reproduc?a?o Instagram @cher
Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. "Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito", disse ela em novembro, ao programa “CBS Mornings”. Foto: Reproduc?a?o/CBS Sunday Morning
Juntos desde 2022, Cher e Edwards moram na mansão da artista em Malibu e fazem aparições públicas frequentes. Foto: Reprodução
Segundo a cantora, o produtor musical também não encara a idade como um problema: “Ele diz: ‘Você fica mais velha, mas seu espírito é jovem’”. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Na época em que eles começaram a ser vistos juntos, Cher rebateu críticas de seguidores nas redes sociais: “Não dou a menor bola para o que qualquer um pensa. Estamos felizes e não incomodamos ninguém.” Foto: Reproduc?a?o Instagram @cher
Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman. Foto: Flickr – Gage Skidmore
Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen. Foto: Reproduc?a?o
Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia. Foto: Wikimedia Commons/Casablanca Records
Apelidada de "Deusa do Pop", ela se destacou em múltiplas áreas, tornando-se uma das poucas pessoas a ganhar um Oscar, um Grammy, um Emmy e um Globo de Ouro. Foto: Reproduc?a?o
Sua trajetória começou nos anos 1960, quando formou a dupla folk-rock Sonny e Cher, ao lado de seu então marido, Sonny Bono. Foto: Wikimedia Commons/CBS
O sucesso veio rapidamente com a canção “I Got You Babe”, lançada em 1965, que se tornou um hino da época e impulsionou a ascensão do duo na música e na televisão. Foto: Wikimedia Commons/ABC Television
Após o fim da parceria profissional e conjugal com Sonny, Cher consolidou sua carreira solo, emplacando sucessos nas décadas de 1970 e 1980. Foto: Flickr - M Abancourt
Foi tambÃ©m nos anos 1980 que ela comeÃ§ou a conquistar notoriedade como estrela do cinema, inclusive ganhando o Oscar de Melhor Atriz por "FeitiÃ§o da Lua", de 1987. Foto: Reproduc?a?o
Ela também estrelou filmes de sucesso como "Marcas do Destino", de 1985, e "As Bruxas de Eastwick", de 1987. Foto: Reproduc?a?o
Na mÃºsica, Cher conseguiu se reinventar nos anos 1990, quando lanÃ§ou "Believe", em 1998, um dos Ã¡lbuns mais marcantes do inÃcio da era digital. Foto: Divulgac?a?o
A faixa-título não apenas se tornou um fenômeno global como também popularizou o uso artístico do Auto-Tune (ferramenta de correção vocal), influenciando toda a indústria musical. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, parceria histórica com o estilista Bob Mackie e pela postura franca sobre temas sociais, incluindo direitos LGBT+ e igualdade de gênero. Foto: Flickr - Raph_PH
Mesmo após ultrapassar os 70 anos, Cher continua na ativa lançando álbuns, realizando turnês, e participando de filmes como "Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo", de 2018. Foto: Reproduc?a?o @cher