Cher completa 80 anos com carreira premiada que une música, televisão e cinema

No fim de 2025, o jornal britânico “The Mirror” noticiou que Cher planeja se casar com o namorado Alexander “AE” Edwards, 40 anos mais jovem. Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima afirmou ao veículo que isso "não pesa" na relação. Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. "Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito", disse ela em novembro do mesmo ano ao programa “CBS Mornings”. Juntos desde 2022, Cher e Edwards mo Foto: Reproduc?a?o Instagram @cher