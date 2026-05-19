Evento une gastronomia e música em Montes Claros e Pirapora

União entre música e gastronomia valorizando a cultura mineira. Essa é a proposta do Mistura Minas, evento com atrações gratuitas que será realizado em Pirapora e Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (21/5) e no sábado (23/5), respectivamente, com apresentações dos cantores Tino Gomes e Saulo Laranjeira em espaços públicos.

As atividades gastronômicas e culturais estão inseridas nos projetos Sintonizando Minas e Harmonização dos Sabores Mineiros – ÉH dos Gerais, viabilizados por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Contam também com o apoio das prefeituras de Montes Claros e Pirapora.

A idealizadora e coordenadora do evento, Daiany Durães, destaca que a iniciativa une cultura, gastronomia, música, audiovisual e comunicação pública em “uma grande experiência gratuita de economia da criatividade no Norte de Minas”.

Segundo ela, o Mistura Minas propõe "uma leitura contemporânea da mineiridade, transformando cultura em estratégia de desenvolvimento, experiência em valor simbólico e território em plataforma de conexão entre pessoas, memórias e futuros possíveis”.

Dona Farofa e o queijo artesanal

Daiany informa que na gastronomia o evento contará com ação inédita: uma experiência sobre o aproveitamento do queijo artesanal de Minas Gerais, reconhecido como patrimônio imaterial pela Unesco. A chef de cozinha Juliana Faria, a "Dona Farofa", vai falar sobre o queijo artesanal das 10 regiões produtoras do estado. Haverá ainda degustação limitada do pão de queijo recheado com a iguaria, preparado pela chef de cozinha.

Outra atração é o drink Clarear do Cerrado, feito com rapadura e cachaça. A bebida é uma criação da própria Daiany Durães, também com degustação limitada para o público.

As abordagens sobre as riquezas gastronômicas terão como mediador o cantor Tino Gomes, que vai fazer uma interatividade com o público e, segundo a organização do evento, de forma criativa e alegre, características do artista, natural de Montes Claros e radicado em Belo Horizonte.

As atividades em Pirapora vão ocorrer nesta quinta-feira (21/5), na Feira das Mulheres Empreendedoras do município, na Praça Padre Léo (Bairro Nova Pirapora), a partir das 19h. Após as experiências gastronômicas, com apresentações da chef Juliana Faria e de Daiany Durães, Tino Gomes sobe ao palco com o seu “bailão do forró”.

Degustação

Em Montes Claros, o Mistura Minas ocupará a Praça da Matriz, no sábado (23/5), com programação mais extensa. A partir das 18h, no espaço Sintonizando Minas, será apresentada a trajetória de 90 anos da Rádio Inconfidência, a terceira emissora de rádio mais antiga do Brasil. Serão apresentados trechos do “A hora do fazendeiro”, apresentado por Téssia Gonçalves. O programa é uma das atrações da emissora, que está no ar há mais de 50 anos.

A partir das 20h, haverá o Cozinha Viva, com apresentações de Juliana Faria e Daiany Durães e mediação e pocket show de Tino Gomes. O público será contemplado com degustação limitada do pão de queijo recheado e do drink Clarear do Cerrado.

A partir das 21h30min, ocorrerá o show de encerramento com o cantor e compositor Saulo Laranjeira, que nasceu em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha.

MISTURA MINAS - PIRAPORA

Nesta quinta-feira (21/5), a partir das 19h, na Feira das Mulheres Empreendedoras do município, na Praça Padre Léo (Bairro Nova Pirapora). Apresentações da chef Juliana Faria e de Daiany Durães. Show de encerramento com Tino Gomes, que sobe ao palco com o seu “bailão do forró”.

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MISTURA MINAS - MONTES CLAROS

Neste sábado (23/5), a partir das 18h, na Praça da Matriz. A partir das 20h, haverá o Cozinha Viva, com apresentações de Juliana Faria e Daiany Durães e mediação e pocket show de Tino Gomes. Às 21h30, show de encerramento com o cantor e compositor Saulo Laranjeira.